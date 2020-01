Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Weil baureife Grundstücke für den Wohnungsbau in Zehdenick schon seit längerem Mangelware sind, forderte die Fraktion "Gemeinsam für Zehdenick/FDP" schon in der konstituierenden Sitzung der Stadtverordneten im Sommer, dass die Stadt Zehdenick hier dringend Abhilfe schaffen müsse, zumal die Pläne für neue Wohngebiete bereits vorliegen. Fraktionschef André Witzlau forderte daher einen Nachtragshaushalt für 2019. Doch dazu kam es nicht, stattdessen gab es eine außerplanmäßige Ausgabe, die zum Haushalt 2019 vorgemerkt wurde, um das Geld für die Erschließung des neuen Wohngebietes an der Falkenthaler Chaussee schnellstens bereit zu stellen. Doch die Erschließung zieht sich weiter in die Länge. Erst jetzt wurde eine entsprechende Ausschreibung platziert, Demnach sollen die Erschließungsarbeiten frühestens am 3. Februar beginnen und voraussichtlich am 7. August dieses Jahres abgeschlossen sein. Verkehrs- und Medienerschließung wurden als eine Ausschreibung in zwei Losen platziert. Neben der Stadt Zehdenick ist der Entwässserungsbetrieb Auftraggeber. Unter anderem müssen sieben Bäume gefällt werden, um Platz zu machen für die Erschließungsstraße, die in Betonsteinpflaster ausgeführt werden soll. Für die Verlegung von Gasleitung, Trinkwasserleitung, Strom- und Abwasserdruckleitungen sind durch den Auftragnehmer ausschließlich die Erdarbeiten durchzuführen. Die Verlegung der Leitungen erfolgt durch den Versorger. Wann die Stadt Zehdenick mit der Vermarktung der Wohngrundstücke beginnen wird, ist unklar. Angaben dazu finden sich keine auf der Homepage der Stadt und auch nicht auf der Immobilienseite der Regio Nord "Ich wohn beim See".