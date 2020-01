MOZ

Eberswalde (MOZ) Es ist eine schöne Tradition, die seit vielen Jahren im Eberswalder baff stattfindet: das 24-Stunden-Schwimmen. Am Freitag und Sonnabend ist es wieder soweit. Dann begeben sich große und kleine Handpaddler, Familien und Senioren ins warme Wasser, um den Spaß am Sporttreiben im Schwimmbecken zu erleben. Wer zwei Bahnen je 25 Meter schafft, kann antreten. Starts sind beliebig oft möglich. Bereits zum achten Mal steht in Westend auch das 24-Stundentauchen auf dem Programm. Vereine und Firmen nutzen ebenso wie viele Schulen die Möglichkeit, auf den vier 50-Meter-Bahnen zu schwimmen oder abzutauchen. Fünf Euro Startgebühr sind fällig. Auszeichnungen und Pokale stehen bereit, um die ausdauernste Familie oder das engagierteste Kind zu ehren. Während des 24-Stunden-Schwimmens, an beiden Tagen jeweils ab 15 Uhr, stehen das Schwimmerbecken und der Fitnessraum nicht für die Öffentlichkeit zur Verfügung, teilt das Bad mit. Am Sonnabend um 15.30 Uhr liegen die Wertungen vor, dann wird auch der Kinderpokal vergeben.

Geöffnet ist regulär Freitag ab 7 Uhr, Sonnabend bis 22 Uhr.