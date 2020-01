Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Bei der Astrid-Lindgren Grundschule stehen im neuen Schuljahr die Neuausstattung des Medienkabinetts, das Schulsportfest, Musik-Projekttage für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 mit der Fanfarengarde, Hochsprung mit Musik, Auftritte der Linedancer "Longsocks" in der Schule an. Außerdem gibt es Projekte mit dem Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Oderland.

In den Medienstunden der Meko-Grundschule wird es in Kürze Nachschub in der medialen Ausstattung geben: "Neben unseren digitalen Tafeln in jedem Klassenraum, wird gerade ein Klassensatz Notebooks und iPads für die Schüler nutzbar gemacht", sagt Schulleiter Sebastian Obeth. Ein Zirkusprojekt vom 22. bis 28. März, das Schulfest am 27. März, ein Sponsorenlauf und das Weihnachtssingen am 18. Dezember sind einige Höhepunkte.

Ein neu sanierter Schulhof steht für Neuankömmlinge bei der Grundschule Am Botanischen Garten bereit. Ebenso wird das Programm zur Gesundheitsförderung "Klasse 2000" in allen Klassen durchgeführt und es wird vier statt wie bisher drei Stunden Sport geben. "Unsere Schule beteiligt sich ab dem Schuljahr 2020/21 am Projekt ‚Nachbarschaftssprache Polnisch’" erzählt Kerstin Lampe, Schulleiterin Am Mühlenfließ. Im neuen Schuljahr wird es in den Jahrgangsstufen 1 und 2 so eine Stunde Polnisch geben.

Ab dem 2. Schulhalbjahr gibt es in der Grundschule Mitte eine komplett neue Leitung. Kerstin Nopp, stellvertretende Schulleiterin, und Wiebke Tetzlaff, Schulleiterin, gehen in den Ruhestand. Da das Bewerberverfahren noch nicht abgeschlossen ist, möchte die Grundschule den Namen der neuen Schulleitung noch nicht bekannt geben.