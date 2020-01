Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Am 15. Januar 1990 retteten Demonstranten beim Sturm auf die Berliner Stasi-Zentrale einen Großteil der Unterlagen vor der Vernichtung. 30 Jahre später erinnert nun ein Kartenspiel an die Ereignisse. "Das Ziel ist, möglichst viele Unterlagen zu vernichten, bevor sie von den Bürgern aufgehalten werden", erklärte Martin Thiele-Schwez, Chef vom Entwickler Playing History, am Donnerstag bei der Vorstellung im Stasi-Dokumentationszentrum in Lichtenberg.

So stellen die Spielkarten neben historischen Erreignissen unter anderem Protokolle von Personenüberwachungen und Befehle mit Mielke-Unterschrift dar. Das Stasi-Unterlagen-Archiv hat dazu ein Begleitheft erarbeitet, das Stasi-Dokumente erläutert. Die Spieler sollen so von der Brisanz der Akten bis hin zu den Methoden ihrer Vernichtung erfahren. "Es wurde geschreddert, gewässert, abtransportiert", sagt Thiele-Schwez.

Seine Firma ist auf geschichtliche Spiele spezialisiert. Auf dem Rückweg von einer Geschichtsmesse blätterten die Spieleentwickler im Zug in einer Broschüre der Stasi-Unterlagenbehörde über die Erstürmung des Archivs 1990. "Uns wurde sofort klar, dass dieses Ereignis alles hat, was die Grundkonflikte eines guten Games ausmacht", erklärt der Berliner. "Verschiedene Akteure mit widerstrebende Interessen und vielen Hindernissen."

Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR (MfS), das alleine im Jahr 1989 rund 90 000 hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigte, hatte die DDR-Bevölkerung 40 Jahre lang überwacht. Als es mit dem Staat zu Ende ging, ordnete MfS-Minister Erich Mielke im Oktober 1989 die Vernichtung von Millionen von Unterlagen in den Stasi-Kreisdienststellen an. "Auch in Erfurt sahen Bürger, dass da plötzlich Rauch aufsteigt und Lkw das Gelände verlassen, und stellten sich dagegen", so Thiele-Schwez.

Ursprünglich sollte sich das Spiel auf das Endringen in die gut abgeschottete Berliner Stasi-Zentrale drehen. Doch dann kamen die Macher auf die Idee, es aus der Perspektive der Spitzel zu entwickeln. "Nur, weil man spielerisch in die Rolle des Bösewichtes schlüpft, heißt es nicht, dass man das, was damals geschehen ist, hinterher gut findet", betont der Spieleentwickler.

Das sieht auch Erik Zurth so. Der Geschichts- und Politiklehrer vom Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Zehdenick (Oberhavel) ist am Donnerstag einer der ersten, der zusammen mit seinen Schülern das Kartenspiel im Doku-Zentrum ausprobiert. Zurth hatte sich von sich aus an die Entwickler gewendet. "Ich hatte vorher schon ihr Spiel ,Wendepunkt’ im Unterricht behandelt, mit dem man gebrochene DDR-Biografien nachvollziehen kann", erklärt Zurth. Mit den Zwölftklässlern hat er eine Führung durch die Akten-Rekonstruktion gemacht und Zeitzeugen gehört. Sich nun auch mit der Intention der Stasi-Mitarbeiter zu beschäftigen, runde das Gesamtbild ab, findet der 31-jährige Pädagoge. Und egal, wie gut sich seine Schüler beim Schreddern anstellen: Am Ende gewinnt beim neuen Spiel "Stasi raus, es ist aus" immer die Bürgerbewegung.

Das Spiel inklusive Begleitheft kostet 16,95 Euro und ist ab 15. Januar im DDR-Museum sowie in der Ex-Stasi-Zentrale an der Ruschestraße 103 in Lichtenberg erhältlich. Dort findet am Mittwoch, dem 30. Jahrestag der Erstürmung, auch ein Tag der offenen Tür mit kostenlosen Veranstaltungen statt. Infos unter: www.stasi-zentrale.de