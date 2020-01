MOZ

Beeskow (MOZ) Der Neubau einer Zweifeld-Schulsporthalle an der Förderschule Fürstenwalde für rund 3,4 Millionen Euro, der Bau eines Gymnasiums in Schöneiche für gut 23 Millionen Euro und die Gestaltung der Außenanlagen im Feuerwehr- und Katastrophentechnischen Zentrum in Fürstenwalde für 650 000 Euro sind als neue Maßnahmen in die Prioritätenliste für den Investitionsbedarf von 2020 bis 2023 des Kreises aufgenommen worden.

Enthalten sind in dem Papier zudem drei Straßenbaumaßnahmen. Dies sind eine Kreisstraße in Beeskow und die freien Strecken zwischen Dahmsdorf und Reichenwalde sowie zwischen Bomsdorf und Schwerzko. Die drei Maßnahmen haben insgesamt einen Wertumfang von 4,5 Millionen Euro.

Die Umsetzung aller 25 in dem Papier beschlossenen Maßnahmen würde rund 95 Millionen Euro kosten, rund 10,6 Millionen davon könnten in den Straßenbau fließen. Wegen der hohen Kosten ist auch nicht klar, ob alle Vorhaben bis 2023 verwirklicht werden. Das wird von der Haushaltslage und den Fördermitteln, die der Kreis einwerben kann, abhängen. Bei den Straßenbaumaßnahmen rechnet das Fachamt beispielsweise mit einer Förderung von 5,4 Millionen Euro.

Schwerpunkt bei den Hochbauvorhaben bilden dabei eindeutig die Schulen, in die mehr als 80 Millionen Euro fließen sollen. Beeskower und Storkower Häuser profitieren von der aktuellen Liste allerdings nicht.