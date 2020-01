Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Noch gilt im Strohhaus Neuzelle Winterruhe. Doch hinter den Kulissen des historischen Hauses im Slawengrund wird schon eifrig geplant und vorbereitet. In diesem Jahr soll nämlich einiges passieren. Ganz wichtig: Das Dach wird ausgebessert. Dieses besteht aus Schilfrohr, auch Reet genannt. "Vor allem durch Vögel weist das Dach einige Schäden auf", erklärt Sabine Reichhardt vom Strohhaus-Verein. Aber auch Wind und Wetter haben Spuren hinterlassen. Vor etwa zehn Jahren hatte es ebenfalls Reparaturarbeiten gegeben. Der Landkreis Oder-Spree fördert das anstehende Vorhaben nach Angaben von Sabine Reichhardt. Die Reparaturarbeiten sollen im Frühjahr erfolgen.

Zudem gibt es Änderungen, was das Personal angeht. Nachdem ein langjähriges Vereinsmitglied sich aus privaten Gründen zurückgezogen hat, muss Sabine Reichhardt schauen, wie sie ab März die regulären Öffnungszeiten gewährleisten kann. Diese sollen künftig über eine Gruppe von Frauen abgesichert werden. Die Gemeinde unterstütze das, berichtet Sabine Reichhardt.

Mehr als nur ein Museum

Denn das denkmalgeschützte Museum lockt immer wieder Touristen an, die sich dort umsehen möchten. Zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten gibt es im Neuzeller Strohhaus immer auch Ausstellungen. Los geht es Anfang März mit der traditionellen Ostereier-Schau der Familie Keller. Außerdem werden in regelmäßigen Abständen Vorträge zu historischen Themen organisiert – gehalten von lokalen Persönlichkeiten oder Gästen. Für diese Vortragsreihe hat sich mittlerweile ein richtiges Stammpublikum gebildet. Auch die Spinnstube ist nicht mehr wegzudenken. Dort treffen sich an jedem ersten Sonnabend im Monat mehrere Frauen, die Spaß an Handarbeiten haben. Dabei wird nicht nur das Spinnrad bewegt. Zudem ist das Strohhaus ein beliebter Ort für Firmenfeiern, weiß Sabine Reichhardt vom Strohhausverein.