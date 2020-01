MOZ

Eberswalde Seit vielen Jahren schon lädt die Stadt Eberswalde ihre Bürger zu einem Empfang ein, um das neue Jahr würdig zu beginnen und gemeinsam zu feiern. Am Sonnabend um 15 Uhr will Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) viele Einwohner im Waldcampus in der Alfred-Möller-Straße 1 begrüßen. Einlass ist ab 14 Uhr.

Kultur und Führungen

"Es war mir von meinem ersten Tag im Amt an wichtig, das neue Jahr auf keinen Fall nur im ausgewählten Kreis zu begrüßen", sagt das Stadtoberhaupt, der sich als Gastgeber weitere Partner hinzugeholt hat. Neben der Märkischen Oderzeitung, die für 3,50 Euro für den gemeinnützigen Zweck Kaffee und Kuchen ausgibt, die als Spende an den Verein Horizonte zurückfließen sollen, werden verschiedene kulturelle Höhepunkte, aber auch viele Informationen geboten. Spannende Führungen und Aktionen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung warten. Der Verein Horizonte betreut unter anderem das Schulprojekt "Geography live" und fördert interkulturelles Lernen mit ausländischen Studierenden bei Kindern und Jugendlichen.

Das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, das Thünen-Institut für Waldökosyteme und die Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH sind mit dabei. Das Hochschulorchester spielt. Auf der Bühne am Haus 31, in dem das Landeskompetenzzentrum sitzt, bringt Rap und Raggae mit der Band One Drop Rock zu Gehör. Die Dance Siblings vom SV Motor Eberswalde zeigen Tänze.

Shuttle-Busse fahren um 14 Uhr aus Tornow und Sommerfelde über den Marktplatz in den Waldcampus, vom Bahnhof und aus Westend ebenso. Um 17.10 Uhr geht es zurück.