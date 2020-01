MOZ

Angermünde (MOZ) Die publikumsträchtige Aktion "Offene Gärten" findet in diesem Jahr in der Uckermark am 13. und 14. Juni sowie am 5. und 6. September statt. Jährlich beteiligen sich rund vierzig Gärten – vom kleinen privaten Paradies bis zur Rosenschule. Die Termine werden langfristig mit den Gärtnern festgelegt und mit Unterstützung der Tourismus Marketing Uckermark GmbH (TMU) beworben.

Beim jüngsten Treffen der Teilnehmer gab es einen ausführlichen Erfahrungsaustausch. Regina Klaus, welche die Initiative ursprünglich mit ins Leben gerufen hat, stimmte im Rahmen der Veranstaltung auch gleich die Termine für das Jahr 2021 ab. "Es ist gleichermaßen wichtig, hier eine Planungssicherheit für die Vermarktung, für die Gärtner sowie für die Gäste zu vereinbaren." Pünktlich zur Internationalen Tourismusbörse in Berlin Anfang März erscheint dazu eine Broschüre. Weitere Informationen zu den teilnehmenden Gärten findet man unter www.tourismusuckermark.de im Internet. Interessenten, die ihren Garten ebenfalls öffnen möchten, sollten sich zeitnah direkt bei Alena Lampe, Telefon 03984 835883, melden.