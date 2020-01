Ordnungsamtsbestattung

Wenn keine Angehörigen ermittelt werden können, die sich um die Beerdigung von Verstorbenen kümmern, springt im Zweifelsfall das Ordnungsamt der jeweiligen Kommune ein. Das gilt auch in Fällen, in denen sich die Hinterbliebenen weigern, die Kosten zu übernehmen. In Schwedt waren das in den vergangenen Jahren zwischen 10 und 13 Beerdigungen, die ordnungsbehördlich angeordnet werden mussten, sagt Stadtsprecherin Corina Müller. In Angermünde waren es im vergangenen Jahr acht Bestattungen. Kosten sind in Schwedt nicht entstanden, denn es gelang der Stadt stets, die Kosten doch noch an die Verwandten abzutreten. Müller sagt: "Wir verschicken auch Kostenbescheide, wenn sich kurze Zeit später herausstellt, dass es Angehörige gibt." In anderen Fällen sprang das Sozialamt ein. Entscheidend sei, dass die Verstorbenen eine würdige Beerdigung erfahren und die Bestattung innerhalb weniger Tage stattfindet. ⇥pif