Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Ab Februar erhöhen sich die Preise für die Essenversorgung in den Kitas der Stadt Lebus und in der Burgschule.

Die Information des neuen Essenversorgers, der C+B Catering+Bewirtschaftungs UG mit Sitz in Bremsdorf, gab Hauptamtsleiterin Iris Frackowiak am Mittwochabend in der Beratung des Sozialausschusses der Stadt weiter. Das Schlaubetaler Unternehmen hatte die Lebuser Landküche Damm zum 1. August vorigen Jahres als neuer Betreiber übernommen und war in die bestehenden Verträge mit der Stadt und den Eltern eingetreten. Nach einem halben Jahr kommt nun die Erhöhung: Die Preise für Frühstück und Vesper der Kita-Kinder erhöhen sich von bislang 0,85 auf 1 Euro, eine Mittagsportion kostet dann 2,50 statt bislang 2,30 Euro. Die Kosten für ein Mittagessen der Burgschüler steigen im Februar von bislang 2,75 auf dann 2,95 Euro.

Das Gros der anfallenden Mehrkosten wird die Kommune tragen müssen. Denn Eltern, die einen Betreuungsvertrag für die Kita oder den Hort mit der Stadt haben, bekommen von dieser einen Zuschuss zum Essensgeld, bezahlen weiter nur 1,70 Euro Elternbeitrag pro Portion. Nur Eltern von Schülern ohne Hortvertrag zahlen das volle Essengeld.

Der geschäftsführende Gesellschafter der C+B, Michael Schelske, ist ein Lebuser. Er hatte den Stadtverordneten versichert, dass weiter in der Stadt, in der einstigen Küche der Landgesellschaft gekocht wird. Drei Mitarbeiter wurden übernommen. ir