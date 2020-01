Bettina Winkler

Briesen (MOZ) Die Führungsriege des Amtes Odervorland hat Verstärkung bekommen. Seit September war die Leitung des Hauptamtes ausgeschrieben. Bei mehreren Bewerbern hat sich die 34-jährige Mariana Maschke durchgesetzt. "Sie hat uns mit ihrer vielseitigen Berufserfahrung überzeugt", sagt Kämmerin Helen Feichtinger.

Mariana Maschke gehört zu den sogenannten Rückkehrern. Die gebürtige Fürstenwalderin absolvierte am Amtsgericht Fürstenwalde eine dreijährige Ausbildung zur Justizfachangestellten. "Gleich nach den Zeugnissen habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach München umgesiedelt" erzählt Mariana Maschke, die dann viele Jahre am Landgericht München arbeitete. Nebenbei studierte sie an der Uni in München Betriebswirtschaftslehre. Die frischgebackene Betriebswirtin wechselte ins Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Dort erstellte sie Statistiken und Prognosen. "Sehr komplex und trocken", sagt sie heute.

Aus Liebe zog sie zu ihrem jetzigen Mann, der in Wendisch Rietz aufgewachsen ist, in die französischsprachige Schweiz. Ohne ausreichende Sprachkenntnisse war es für die Betriebswirtin aber unmöglich, beruflich Fuß zu fassen. Nach einem Jahr entschloss sich das Paar, in die Heimat zurückzukehren.

Seit 2. Januar im Dienst

Auf die Stelle im Amt Odervorland sei sie zufällig in der Zeitung aufmerksam geworden. "Mein berufliches Ziel war schon immer eine Führungsposition", sagt die junge Frau, die am 2. Januar als Hauptamtsleiterin angetreten ist. Bodo Blume, der Ortsvorsteher von Briesen, hat die Neue als einer der ersten mit einem Blumenstrauß begrüßt.

Mariana Maschke sondiert voller Elan ihr umfangreiches Arbeitsgebiet. "Meine Hauptaufgabe ist, die innere Verwaltung zu führen", fasst sie zusammen. Dazu gehören die Verantwortungsbereiche Kitas und Schulen, Einwohner- und Gewerbeamt, Friedhofswesen, Standesamt sowie Vereins- ,Jugend- und Seniorenarbeit. Der Amtsausschuss wird Mariana Maschke zudem zur Wahlleiterin ernennen.