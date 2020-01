René Wernitz

Rathenow (MOZ) Richtiger Winter lässt weiter auf sich warten. Aber nicht ausgeschlossen, dass wegen Schnees und Dauerfrostes noch der Starttermin ins Punktspieljahr 2020 für den FSV Optik Rathenow verschoben werden muss. Laut Ansetzungsplan steht am 1. Februar die erste Partie an, beim Berliner Vertreter VSG Altglienicke.

Sechs Vereine aus der Bundeshauptstadt gehören der Regionalliga Nordost an, in der die Havelländer aktuell Platz 15 belegen. Wegen der optimalen ODEG-Bahnverbindung (RB 4) von und nach Rathenow können Fans und teilweise auch die Fußballer selbst die Autos daheim stehen lassen, wenn es zu Gastspielen geht. Zuletzt testete sich der FSV Optik beim Ligarivalen BFC Dynamo. Die Partie ging in der ersten Halbzeit mit 4:0 an die Berliner, in der zweiten Hälfte mit 2:1 an die Rathenower. Deren Trainer Ingo Kahlisch testete unter anderem mögliche Zugänge. An diesem Samstag, 11. Januar, kommt mit dem FC Viktoria 1889 ein anderer Regionalliga-Vertreter aus der Bundeshauptstadt an den Vogelgesang. Das Testspiel wird um 13.00 Uhr angepfiffen.

Gegen Berliner Clubs hat der FSV Optik nach den ersten 19 Spieltagen eine positive Bilanz aufzuweisen. Von 21 möglichen Punkten holten die Rathenower 12, dabei wurde der SV Lichtenberg 47 sowohl im Hinspiel in Berlin als auch daheim im Rückspiel bezwungen. Gegen den Testspielgegner an diesem Samstag hatten die Optiker ein 1:1 erkämpft. Kurioser Weise befinden sich alle Regionalliga-Vereine aus der Bundeshauptstadt in der Tabelle oberhalb des FSV. Am besten steht die VSG Altglienicke momentan auf Rang 3 da. Auch gegen diesen Verein war im Hinspiel ein 1:1-Unentschieden gelungen.