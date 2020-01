Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die Arbeitslosenzahlen in den Kreisen Uckermark und Barnim sollen auch in diesem Jahr weiter spürbar zurückgehen. Laut Prog­nose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sinken sie bis Dezember im Nordosten Brandenburgs um 1,7 Prozent.

Damit würde die Region besser abschneiden als der Bundesvergleich. Denn generell gehen die Schätzungen von einer deutschlandweiten Stagnation aus. Nicht so in Brandenburg. Der Flughafen und die geplante Tesla-Ansiedlung haben eine enorme Reichweite und damit Auswirkungen auf Auftragslage, Pendler und Jobs.

Abwärtstrend setzt sich fort

Im vergangenen Jahr sanken die Arbeitslosen in den Kreisen Uckermark und Barnim mit sieben Prozent erheblich und übertrafen bei Weitem die geschätzten Prognosen. Jetzt bleibt die Arbeitsagentur vorsichtiger. Zwei bis drei Prozent lautet die Vorhersage. Während einige Branchen wie die Gesundheits- und Sozialwirtschaft einen weiteren Aufstieg erleben, sind derzeit bei der Bauwirtschaft durch den "Mietendeckel" in Berlin und auch bei Automobilzulieferern leisere Töne zu hören.

Dürftig ist auch der Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Jobs in der Uckermark. Während hier gerade im Barnim der Aufwärtstrend anhält (wenn auch verhaltener als in den Vorjahren), herrscht zwischen Angermünde und Prenzlau, zwischen Templin und Schwedt momentan Zuwachs-Flaute.

Dennoch bleiben Arbeits-­agentur und die beiden Jobcenter der Landkreise optimistisch, was Stabilität und Aufschwung für 2020 betrifft. Denn neben der Gesundheitsbranche suchen Einzelhandel, Gastgewerbe und Baubetriebe ebenso neue Leute wie die Bereiche Logistik und Kurierdienste.

Ausgehend davon will die Arbeitsagentur in diesem Jahr mehr als 6150 Arbeitslose bei der Beschäftigungsaufnahme unterstützen. 750 Kunden sind für eine Weiterbildung vorgesehen. Insgesamt 1600 gemeldete Stellen sollen erfolgreich besetzt werden. Geld dafür steht in ausreichendem Maße zur Verfügung.

"Mehr Menschen und Arbeit oder Ausbildung zusammenbringen – das bleibt auch 2020 unsere wichtigste Aufgabe", so Constanze Hildebrandt, stellvertretende Leiterin der Eberswalder Arbeitsagentur. Sie fordert mehr Flexibilität bei allen Beteiligten. "Es geht dabei um Anforderungen an neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie um das Arbeitsklima in den Betrieben. Es geht um die Bereitschaft, Neues zu erlernen bis hin zu einem neuen Beruf, wenn der bisherige nicht mehr nachgefragt ist."

Probleme des Handwerks

In der Uckermark ist derzeit das Handwerk im Fokus. Jobcenter und Arbeitsagentur wollen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft akute Engpässe, aber auch mögliche Probleme aus dem Weg räumen. Ganze Firmen stehen auf der Kippe, weil es keine Nachfolger gibt. Aufträge können nicht ausgeführt werden, Dienstleistungen drohen zu verschwinden. Jetzt soll es an vier Standorten im Landkreis Arbeitgebergespräche vorwiegend zur Ausbildung geben, um die Nachwuchssorgen zu lindern. Das betrifft nicht nur ganz junge Menschen, sondern auch Quereinsteiger oder Umschüler im Alter zwischen 30 bis 35 Jahren.