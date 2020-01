Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Auch milde Winter sind für Radwege keine gute Bauzeit. Der Grund: Selbst wenn die Temperaturen am Tage kontinuierlich über null oder auch zehn Grad liegen, ist der Boden kalt. So kalt, dass der heiße, mit gut 160 Grad auf den Unterbau gegossene Asphalt so schnell fest wird, dass er nicht mehr geglättet und verdichtet werden kann. Dadurch vergrößert sich die Gefahr, dass einen Winter später Wasser in die Poren dringt, gefriert und ganze Asphaltschollen aus dem neuen Radweg sprengt. Deshalb hat der Kreis die Baustellen für den Spreeradweg in die Winterpause geschickt. "Wir machen erst weiter, wenn die Temperaturen ausreichend hoch sind", sagt der in der Kreisverwaltung für den Radwegbau zuständige Lars Reinicke.

Der Spreeradweg ist der erste große touristische Radweg, den der Kreis modernisieren lässt. 15 Kilometer im ersten Bauabschnitt, gut zwanzig in den beiden folgenden Abschnitten – das ist fast der komplette Teil des Fernradweges im Landkreis. Insgesamt misst der Spreeradweg rund 420 Kilometer.

An vielen Abschnitten sind die Arbeiten wirklich dringend, beispielsweise rund um den Ranziger See. Dort ist der Asphalt an vielen Stellen so gewölbt und aufgebrochen, dass selbst Fußgänger Schwierigkeiten haben. Der neue, modernisierte Radweg wird dann so glatt sein, dass er auch für Inlineskater gut nutzbar wird. Dass in dem Bereich rund um den Ranziger See bald gebaut wird, ist schon zu sehen. Es gibt Sprühmarkierungen auf dem Bitumen, die Bäume sind so beschnitten, dass die Baufahrzeuge Platz haben.

Landkreis übernimmt Kosten

Die Kosten für die Radwegesanierung sind immens. Knapp 13,3 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. Der Landkreis hat dafür Fördermittel beschafft und trägt in Absprache mit den Kommunen auch deren Eigenanteil und die nicht förderfähigen Kosten. Rund 1,7 Millionen Euro kommen so zusammen. Das hat der Kreistag so beschlossen, die Gefahr, dass die Arbeiten sonst Stückwerk in einzelnen Gemarkungen geblieben wären, war zu groß. Vor allem Gemeinden mit wenig Einwohnern und viel Fläche fällt es schwer, das Geld für den Radwegebau aufzubringen.

Der Kreistag hat deshalb zugestimmt, auch zwei weitere Asphaltbahnen für Radler nach dem Vorbild des Spreeradwegs neu herzustellen. Es geht um insgesamt 95 Kilometer des Rundkurses Oder-Spree-Tour und der Tour Brandenburg. Nach Einschätzung der Kreisverwaltung beläuft sich der Gesamtfinanzbedarf für beide Radwege auf mehr als 24 Millionen Euro. 90 Prozent will der Kreis wieder vom Land als Fördermittel einwerben. Deshalb drängt die Zeit. Bis zum 30. Juni müssen die Antragsunterlagen einschließlich der Entwurfsplanung für die Sanierungsarbeiten bei der Investitionsbank des Landes vorliegen. Danach läuft das entsprechende Förderprogramm aus. Klappt alles rechtzeitig und gelingt die Finanzierung, soll in den Jahren 2021 und 2022 gebaut werden. Die von den Radwegen tangierten Ämter, Städte und Gemeinden, so hatte es die Verwaltung den Kreistagsmitgliedern im Dezember mitgeteilt, "haben bereits ihr gesteigertes Interesse an der Modernisierung der beiden Radwanderwege bekundet und stehen einer Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis analog dem Spreeradweg positiv gegenüber". Auch die Naturschutz- und Forstbehörden sowie weitere Träger öffentlicher Belange haben dem Vorhaben zugestimmt.