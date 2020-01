Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) So unterschiedlich die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Barnim-Oderbruch sind, so vielfältig sind auch die Herausforderungen, vor denen sie stehen. "Ein wichtiger Punkt in der Arbeit des nächsten Jahres wird es sein, das Dorfentwicklungskonzept mit starker Bürgerbeteiligung auf den Weg zu bringen und 2021 dann ein solches vorliegen zu haben", sagt zum Beispiel Simona Koß (SPD), Bürgermeisterin der Gemeinde Prötzel. "Trotz aller Wünsche muss es uns gelingen, einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen." Und dennoch bleibe es eine große Aufgabe, für alle Ortsteile gute Entwicklungschancen zu schaffen. "Dazu gehören die Begegnungsstätten, die Arbeit der Vereine und die Verbesserung der Infrastruktur, sprich Straßen. Die Transparenz der Entscheidungen der Gemeindevertretung sowie die Einbeziehung aller Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsfindung, die dies wollen, ist auch im neuen Jahr ein Grundanliegen der Arbeit."

Nach den Wahlen im vergangenen Jahr habe man im Gemeinderat gut zueinander gefunden, resümiert Wolf-Dieter Hickstein, Bürgermeister von Reichenow-Möglin. Das Interesse der alten und neuen Abgeordneten gelte den drei lebenswerten Orten und wie diese weiterhin attraktiv gehalten werden können. Deshalb wird die Gemeinde großzügig und unter zu Hilfenahme von Fördermitteln den Schmiedepuhl in Möglin renaturieren. "Dann haben wir alle Dorfteiche als Naherholungsgebiet und die Dörfer aufgewertet", so Hickstein. Darüber hinaus will die Gemeinde sukzessive die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umrüsten.

Biber und Bisam werden auch in diesem Jahr die Gemeinde Oderaue bewegen. Davon ist Bürgermeister Michael Rubin überzeugt. Darüber hinaus sieht er das Thema Straßenbau an erster Stelle. "Auch wollen wir den Radweg zwischen Neukietz und Altreetz vorantreiben", so Rubin. "Es ist wichtig, dass wir unsere Gemeinde lebenswert halten, das Niveau nicht senken, Kindergarten, Schule, Feuerwehr und Vereine stützen und das bürgerschaftliche Engagement fördern." Und vielleicht den Zuzug ankurbeln, so Rubin weiter.

Die Gemeinde Neulewin hat neben allen Herausforderungen, was die Pflege, Reparatur- und Sanierungsarbeiten in den Dörfern angeht, noch ein ganz anderes Problem vor der Brust: Denn noch immer gibt es keinen Bürgermeister, keine Bürgermeisterin. "Jein", ist die Antwort von Kerstin Herrlich auf die Frage, ob sie sich mehr als den Stellvertreterposten vorstellen kann. Noch bis Februar stemmt sie gemeinsam mit Horst Wilke, bis zur Wahl Bürgermeister und nun zweiter Stellvertreter, die Aufgaben in der Gemeinde. Dann wird der Posten von der Wahlleiterin noch mal ausgeschrieben. "Und dann muss eine Entscheidung her", weiß Kerstin Herrlich.

Kita Bliesdorf ist Schwerpunkt

Ihr Hauptaugenmerk legt die Gemeinde unter anderem auf die Erweiterung der Blühwiesen in der Gemeinde. Dazu wird es am 30. Januar um 19 Uhr im Gemeindehaus ein weiteres Treffen geben. denn die Neulewiner haben Studenten der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde ins Boot geholt, um die Artenvielfalt in der Gemeinde zu erhalten und dem Insektensterben etwas entgegen zu setzen.

Das gleiche Ansinnen hat auch die Gemeinde Bliesdorf, deren Bürgermeister Reiner Labitzke seit langem den Dialog zu diesem Thema sucht. Als weitere Schwerpunkte für 2020 sieht er den Lückenschluss des Radweges zwischen Kunersdorf und Neuhardenberg, die Prüfung des Kastanienbestandes und gegebenenfalls der Neupflanzung von Bäumen, die Umstellung der Straßenbeleuchtung und eventuell die Aufstellung von Solar-Laternen für Einzelbereiche. Als weitere Themen hat er die Umstellung der Pflege und Reinigung ausgemacht, die Ausstattung des Bauhofs mit Akku-Geräten, die Erweiterung des Tätigkeitsfeldes des Bauhofes, die Beseitigung des Pflegerückstandes, aber auch die Förderung von Angeboten für Familien, Senioren und Kinder, die Erhaltung der Gemeindehäuser und den Ausbau und die Erhaltung der Gemeindestraßen. "Auch die Schaffung von Bauflächen für Bauwillige in den Ortsteilen sehe ich als Zukunftsfaktor an", so Reiner Labitzke. "Dabei haben die Bürger in ihren Hinweisen keine neuen Wohnsiedlungen, sondern punktuelle Neubauten – mehr als Lückenbebauung – als Wunsch ausgegeben. Das ist natürlich in der Umsetzung sehr problematisch, da sich dann die Erschließungskosten deutlich verteuern für den Bauwilligen." Die Erweiterung der aus allen Nähten platzenden Kita in Bliesdorf sei dagegen ein Schwerpunkt für das ganze Amt. "Und die Gemeinde unterstützt das Vorhaben mit Nachdruck."