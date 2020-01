Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Ketzin hat es vorgemacht, Nauen auch, im vergangenen Jahr ist Rathenow nachgezogen. Die Rede ist vom Bürgerhaushalt. Die Rathenower schlugen und wählten Projekte aus, die in der Kernstadt und den Ortsteilen in diesem Jahr umgesetzt werden. Nun sind die Premnitzer am Zuge, Vorschläge für ihren Bürgerhaushalt zu unterbreiten. Ein Budget von 43.000 Euro wird dafür im städtischen Haushalt für das Jahr 2021 bereitgestellt. Alle Einwohner ab 12 Jahren können sich bis 31. März beteiligen.

Mehr Papierkörbe, eine abschließbare Fahrradbox am Bahnhof oder auch die Erweiterung des Spielplatzes in Grütz hatten Kreisstädter vorgeschlagen. Im Rathaus Premnitz sind ebenso bereits Vorschläge eingegangen - zwei an der Zahl. Einer betrifft den Biwak-Platz in Mögelin. Der Ideengeber würde dort gern einen Volleyball-Platz angelegt sehen. Der zweite Vorschlag sieht die Verschönerung der Uferpromenade in Premnitz vor. Mehr Pflanzen und auch mehr Papierkörbe sollen dazu beitragen. "Die Bürger formulieren immer mal wieder Wünsche", weiß Bürgermeister Ralf Tebling (SPD).

Der Havelspielplatz in der Alten Hauptstraße kann dafür wohl als Beispiel genannt werden. Eltern forderten jüngst eine Umrandung des Sandkastens, die Öffnung des Zauns in Richtung Havel, mehr Bänke und die Aufwertung des Platzes. Auch die Stadtverwaltung erkannte den Handlungsbedarf und beantragte Fördermittel. Diese werden zwar nicht genehmigt, dies ist nun bekannt. Aber die Eigenmittel will die Stadt dennoch ausgeben. Bänke sollen aufgestellt, Bäume und Büsche gepflanzt werden. "Auf Initiative von Premnitzer Eltern werden sicher auch bezüglich des Spielplatzes Vorschläge kommen", meint Tebling.

Premnitzer können sich auf zwei Wegen einbringen. Auszufüllende Formulare liegen der BRAWO-Ausgabe vom Wochenende bei, sie liegen zudem im Bürgerbüro der Stadtverwaltung aus. Online ist das Formular über den Button "Bürgerhaushalt Stadt Premnitz" am rechten Rand der Internetseite www.premnitz.de zu finden.

"Diese Vorschläge können kleinere Investitionen unter andere. für Gegenstände zur Betriebs- und Geschäftsausstattung, für kleinere Baumaßnahmen, für Maßnahmen der laufenden Unterhaltung, für die Ausstattung bestimmter kultureller Veranstaltungen oder andere Maßnahmen sein. Voraussetzung dabei ist immer, dass die Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Premnitz liegen und der Allgemeinheit zu Gute kommen", heißt es auf der Internetseite der Stadt zum Bürgerhaushalt.

Die Vorschläge sollten eine finanziellen Einsatz von 5.000 Euro je Projekt nicht überschreiten. Insgesamt stehen den Premnitzern, Mögeliner und Döberitzern 43.000 Euro für 2021 zur Verfügung. Werden derart viele Vorschläge eingereicht, dass das Budget überschritten werden würde, wird abgestimmt.

Zuvor nimmt eine Kommission die Vorschläge unter die Lupe und prüft sie unter rein formellen Gesichtspunkten auf ihre Zulässigkeit. Vorschläge, die nicht in die Zuständigkeit der Stadt fallen, wie beispielsweise ein verbesserter Takt der Zuganbindung, würden aussortiert. Die Kommission, die noch zusammengerufen werden muss, wird aus zwei Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung, zwei Verwaltungsmitarbeitern und je einem Mitglied des Jugendforums und des Seniorenbeirates bestehen.

In der Abstimmungsphase haben die Premnitzer ab 12 Jahre vier Wochen Zeit, ihre jeweils drei Stimmen auf ihre Lieblingsprojekte zu verteilen. Vorschläge mit den meisten Stimmen werden im Jahr 2021 umgesetzt. Jene, die weniger Stimmen erhielten, sind erst 2022 an der Reihe.