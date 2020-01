Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Die Zahl der Einwohner in der Gemeinde Brieselang ist im Jahr 2019 auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Derzeitleben 12.361 Menschen mit Hauptwohnsitz in Brieselang, Bredow und Zeestow (Stand: Jahresanfang 2020). Ein Zuwachs in Höhe von 198 Einwohnern im Vergleich zum Jahr davor. Im Kerngebiet Brieselang leben 10.658 Einwohnern (plus 89 Einwohner), im Ortsteil Zeestow wohnen derzeit 836 (plus 102) Menschen. Dort ist der größte Zuwachs zu verzeichnen gewesen. Mit Blick auf die ausgewiesenen Baugebiete wird aber auch künftig ein Anstieg zu erwarten sein. In Bredow ist die Zahl der Einwohner marginal auf 676 Menschen gestiegen (plus 7). Die Zahl der mit Nebenwohnsitz in der gesamten Gemeinde gemeldeten Personen ist im vergangenen Jahr von 132 auf nunmehr 147 angestiegen. Demnach leben mit Haupt- und Nebenwohnsitz 12.508 Menschen im Gemeindegebiet. Die Zahl der in Brieselang lebenden Ausländer bleibt mit 239 (minus zwei) konstant. Angezeigte Geburten hat es im Jahr 2019 104, Sterbefälle 99 gegeben.

Die Zahl der Eheschließungen im Rathaus der Gemeinde lag auch im abgelaufenen Jahr 2019 mit insgesamt 46 über dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre. Lediglich an das Rekordjahr 2018, als sich 61 Paare das Ja-Wort gaben, reichte die Zahl nicht heran. Mit Blick auf die Statistik hat das Standesamt 2019 aber insgesamt 77 Eheschließungen behördlich verzeichnet. "Die Zahl unterscheidet sich, weil einige Paare nicht in Brieselang geheiratet haben", so Standebeamtin Claudia Pegel. Geschieden wurden statistisch gesehen im vergangenen Jahr insgesamt 33 Ehen.

Im Bürgerbüro wurden insgesamt 572 Anträge auf Ausstellung von Reisepässen bearbeitet. Weiterhin konnten 155 Kinderreisepässe durch die Bundesdruckerei für die jungen Brieselanger ausgestellt werden. Mit Blick auf die Zahl der Personalausweise wurden gar 1.039 Anträge erledigt. Und: Anträge auf Namensänderungen wurden 29 Mal gestellt und bearbeitet. Die Zahl der Kircheneintritte in Brieselang belief sich im vergangenen Jahr auf 35, dem gegenüber wurden 45 Kirchenaustritte dokumentiert.