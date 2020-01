Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Vielleicht hatten die Potsdamer tatsächlich das etwas glücklichere Händchen bei der Entwicklung des Markennamens für ihre Mehrwegpfandbecher. Denn während die Google-Suche nach "Nachfüllbar" als erstes zu einer Bar im Sauerland führt, steht bei der Eingabe von "Potspresso" die Internetpräsenz der Potsdamer Bürgerstiftung und ihrer Becher ganz oben. Kopiert und erfolgreich weiterentwickelt, nennt man das wohl. Doch Marie-Luise Glahr ist sich bewusst, dass sie sich am Donnerstag in der Geburtsstätte ihrer Behältnisse befindet. "Sind das nicht die, die den Potspresso-Becher erfunden haben?", habe ihr Sohn sie gefragt, als sie ihm erzählte, dass sie nach Eberswalde reist.

Die Rechtsanwältin ist Vorsitzende und Mitgründerin der Potsdamer Bürgerstiftung und wollte, nachdem sie vom stadtweitem Pfandbechersystem in Eberswalde gelesen hatte, das auch in der Landeshauptstadt etablieren. Nun schildert sie HNE-Studenten aus dem Fachbereich nachhaltige Wirtschaft, wie sie vorging – dankbar für die Expertise, die sie sich beim HNE-Klimaschutzmanager Henning Golüke holen konnte.

Potsdamer und Eberswalder Becher werden von der Firma Nowaste aus Hanau in Hessen produziert – aus Holzsaft, der bei der Papierproduktion anfällt. Sie werden in der jeweiligen Stadt von verschiedenen Händlern als alternatives Behältnis zum Plastikbecher angeboten und sollen so Plastikmüll vermeiden. Ein Pfandsystem sorgt dafür, dass sie nicht weggeworfen, sondern mehrfach verwendet werden.

Becher bald barnimweit

Etwa 3000 Becher sind in Eberswalde im Umlauf. Knapp 20 000 werden es in Potsdam bald sein. Mehrere Großstädte verfolgen bereits ähnliche Strategien mit Behältern der gleichen Form, darunter Hannover und Frankfurt am Main. Im März 2018, berichtet Marie-Luise-Glahr, habe sie den ersten Vorstoß für ihre Potsdamer Becher gewagt. Das Interesse konnte nur langsam geweckt werden. "Alle fanden es toll, aber zunächst wollte keiner Geld geben", erzählt sie.

Irgendwann aber hatte die Stiftung dann doch die Mittel für die ersten 2500 Prototypen, begann bei Bäckern und Cafés Klinken zu putzen – und hatte Erfolg. Ein Schlüssel: den Partnern wurde angeboten, die Behälter mit der eigenen Marke zu versehen. Unter anderem die Bahnhofspassagen machten mit, die Uni Potsdam und nachdem das Projekt bei der Stadt Potsdam zunächst von einem Referat ins nächste geschoben wurde, fand die Stiftung auch im Rathaus Gehör sowie eine Förderung für das Projekt. Ein erster Werbefilm wurde schon vorher produziert und vom Potsdamer Programmkino Thalia kostenlos gezeigt. "Manchmal reicht einfach erklären und fragen", rät Marie-Luise Glahr anderen, die etwas auf die Beine stellen wollen. In der Landeshauptstadt hat das dazu geführt, dass Potspresso Verträge mit mittlerweile 19 Abgabestellen hat.

Der Eberswalder Nachfüllbar-Becher, berichtet die Potsdamerin, sei ihr auf dem Weg vom Bahnhof ins Zentrum durchaus ein paar Mal begegnet. Allerdings fiel ihr beim Bäcker auch auf, dass die Behälter nicht sehr prominent platziert sind. Die Becher, so Marie-Luise Glahr, sollen neben der Müllvermeidung auch das Wir-Gefühl stärken. Vielleicht irgendwann mit Bechern für ganz Brandenburg.

Im Barnim jedenfalls, wo Nachfüllbar an der HNE seinen Ursprung hatte, konnte mit den Kreiswerken ein starker Praxispartner gefunden werden, der das Projekt nun übernimmt und barnimweit aufrollt. Das kündigt HNE-Klimaschutzmanager Henning Golüke an.