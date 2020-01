Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Die Silvesternacht in der Kreisstadt hat die Mitglieder des Seelower Hauptausschusses bewegt. Bürgermeister Jörg Schröder hatte darüber informiert, dass der Stadt allein durch die Böllerei ein Schaden von insgesamt 10 000 Euro entstanden ist. Dabei sei der Bereich der Sewoba noch nicht mitgerechnet. Unter anderem sei eine Paketanlage der Post beschädigt worden.

Problem im öffentlichen Raum

Insbesondere die beiden Seelower Kreisel hatten sich erneut als Hot-Spots der Knallerei beim Jahreswechsel herausgestellt. Dorthin waren gezielt vor allem junge Leute gezogen, um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen. "Im dörflichen Umfeld ist es dann so, dass man sich gegenseitig auf die Verschmutzungen hinweist und dafür sorgt, dass dann auch bald wieder aufgeräumt wird", erklärte André Höhne (HKS/CDU/FDP) aus Werbig. Und auch in den Seelower Eigenheimsiedlungen wurde relativ zeitnah wieder aufgeräumt. Angesichts der Hinterlassenschaften am Neujahrstag am großen Seelower Kreisel riet André Höhne dazu, in bestimmten Zonen im Stadtgebiet die Böllerei ganz zu untersagen.

Jörg Schröder erklärte, dass für die öffentlichen Verkehrsbereiche wie die Kreisel die Polizei zuständig sei. Als problematisch sehe er es an, in der Silvesternacht im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft auf Kontrollgang zu gehen. Mehrere Ausschussmitglieder rieten dazu, die vom Bürgermeister genannte Schadenshöhe von 10 000 Euro für die präventive Aufklärung an den Schulen zu nutzen. Man sollte dabei vor Augen führen, was man für 10 000 Euro für die Jugendarbeit erreichen könnte.

Neben diesen Appellen an den gesunden Menschenverstand sollten zusätzlich auch Ver- und Gebotsbereiche ausgewiesen werden, verständigte man sich im Ausschuss. Vorstellbar wäre, wenn man auf dem Markt einen Hot-Spot ausweist, an dem man gemeinsam das neue Jahr mit Böllern begrüßen kann, wie es offenbar auch viele junge Seelower wünschten.

Andere Bereiche in der Kreisstadt sind bereits durch die allgemeine Rechtsprechung von der Böllerei ausgenommen. Hauptamtsleiter Robert Nitz verwies auf Nachfrage der MOZ auf Friedhöfe und Gedenkstätten. Im Gräbergesetz sei eindeutig geregelt, dass dort zum Schutz der Würde der Toten nicht geböllert werden darf. Ohnehin verboten sei laut Straßenverkehrsordnung das Böllern auf Verkehrsflächen. "Dazu zählen auch die Kreisel samt der Innenbereiche", macht Robert Nitz deutlich. Als Beispiel für eine auszuweisende Verbotszone nannte er den Bereich um das Denkmal für die Opfer des Faschismus. Die Verwaltung wird prüfen, wo Gebots- und Verbotszonen benannt werden.