Noch bis zum Sommer lernen die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II aus der Torhorst-Gesamtschule Oranienburg in Lehnitz. Zum Schuljahresbeginn 2020/21 kehren sie in ihren sanierten und erweiterten Schulbau in der Walther-Bothe-Straße zurück. In Lehnitz öffnet hingegen eine neue Oberschule ihre Pforten. Diese wird am 16. Januar zum Tag der offenen Tür vorgestellt.

Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Sie haben die Qual der Wahl und müssen eine Entscheidung treffen, die die Zukunft ihres Kindes zumindest für die kommenden Jahre maßgeblich beeinflussen wird: Die Eltern der Sechstklässler in Oberhavel können die Formulare mit den Erst- und Zweitwünschen für die weiterführenden Schulen noch bis zum 10. Februar in der jeweiligen Grundschule ihres Kindes abgeben. Ab dem 17. Februar werden diese Formulare an die insgesamt 25 weiterführenden Schulen in Oberhavel übergeben. Dort erfolgt die Auswertung der Erst- und Zweitwünsche. Und kurz darauf steht dann fest, welche Bildungseinrichtung das eigene Kind künftig besucht.

Erstmals können Eltern dabei auch die Oberschule Lehnitz als Wunsch angeben. In dem Gebäude im Mühlenbecker Weg 9, dem früheren Schulungsgebäude der Bundeswehr, sind bis zum Sommer noch die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Torhorst-Gesamtschule untergebracht, da deren Schule noch saniert und erweitert wird. Ab Schuljahresbeginn 2020/2021 nimmt die neue Oberschule dann den Betrieb auf. Am Tag der offenen Tür (16. Januar) können Interessierte die Schule bereits besichtigen und sich ein Bild vom Bildungsangebot machen.

Von den insgesamt 25 weiterführenden Schulen in Oberhavel veranstalten 23 im Januar einen Tag der offenen Tür. Dort wollen sie sich den potenziellen Neuzugängen und ihren Eltern sowie allen anderen Interessierten präsentieren. Lediglich die Freie Naturschule in Fürstenberg, die erstmals zum Schuljahr 2019/2020 öffnete und im Sommer somit ins zweite Jahr geht, sowie die Adventschule in Friedrichsthal haben zum Jahresbeginn keinen Tag der offenen Tür geplant.

Im Infoteil geben wir eine Übersicht über alle weiterführenden Schulen im Landkreis.