Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Nur noch wenige Tage sind es, dann wird das Schlossgut Altlandsberg auf der Grünen Woche in Berlin am Stand von Pro Agro in der Brandenburghalle vertreten sein. Unter dem mittlerweile geläufigen Schlossgut-Marketing-Label "Land. Kultur. Gut." ist es beim Verband zur Förderung des ländlichen Raums in Brandenburg gut aufgehoben und wird bei den Besuchern der internationalen Messe zu punkten suchen.

Die Ausgangsposition dafür ist nicht schlecht. Hat doch beispielsweise die Stadtinformation als Schaufenster für das Schlossgut Altlandsberg, als Anlaufpunkt für zahlreiche Touristen, Gäste aus der Hauptstadt und Bürger aus dem Umland inzwischen einen ordentlichen Stand erreicht.

Eintretende können sich am Tresen an Hand vielfältigen Materials informieren, am Bildschirm das Wachsen des Schlossgutes verfolgen, sich Tipps geben und beraten lassen. Im Regio-Regal gibt es schöne im Umkreis hergestellte Mitbringsel zu erwerben – geschmackvoll in mehrfacher Hinsicht. Auf Korbgestühl kann sich der Gast niederlassen, umschauen, einen Kaffee trinken und interessantes Interieur wie eine alte Mangel betrachten und sogar das Angebot der benachbarten Brauerei & Brennerei vor dem Kauf mal kosten.

Anonyme Testgäste urteilen

Die Stadtinformation wirke "einladend", es gebe freundliche Beratung und Empfehlungen in die Region, "Eintrittskarten für tolle Veranstaltungen". Mit solchen Worten haben Testgäste anonym und unangemeldet per Telefon, Mail oder Post anschließend ihre Eindrücke zusammengefasst. Attestiert wurde das den Altlandsbergern zum vergangenen Jahresausklang bei der jährlichen Auswertung im Tourismusverband Seenland Oder-Spree, der Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Frankfurt umfasst.

Dort gab es quasi die Silbermedaille im Qualitäts-Ranking der 21 Touristinformationen dieser Region. Jene teilt sich Altlandsberg mit Müllrose und Neuhardenberg, während Neuzelle vorn liegt. "Von den hinteren Plätzen zum Einser-Kandidaten – das ist ein großartiges Ergebnis für die Stadt", kommentierte Schlossgut-Geschäftsführer Stephen Ruebsam den Quantensprung.

Er hat Ende 2018 mit der Umstrukturierung der Einrichtung begonnen. "Wir haben eine große Service-Offensive gestartet, viel Infomaterial neu gestaltet, Mitarbeiter geschult und Hilfskräfte für die Wochenenden eingestellt", erklärt er dazu und ergänzt, dass besonders das große Angebot an Mitbringseln im Regio-Regal von den Gästen super angenommen worden sei.

Angesichts solcher Entwicklung entsteht eine neue Herausforderung. Mit einem motivierten Team müsse nunmehr dauerhaft diese Qualität geboten werden, weiß Ruebsam. Zunächst wolle man das Netzwerk "zu den lokalen Anbietern noch enger knüpfen, damit alle von dem gewachsenen Besucherstrom etwas haben". Dass sich das Schlossgut mit seinem -Gesamtkonzept "Land. Kultur. Gut." am landesweiten Wettbewerb zum Marketingpreis von Pro Agro beteiligt hat, dürfte dazu beitragen.