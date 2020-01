Wahlkreisbüro in Rathenow

Simone Weber

Rathenow Wegen der meisten Erststimmen im Wahlkreis 4 erlangte sie am 1. September 2019 das Direktmandat. Die Landtagsabgeordnete Katja Poschmann (SPD) hat nunmehr in der Rathenower City, in der Berliner Straße 3a, ein eigenes Wahlkreisbüro.

"Das Büro hier in der Innenstadt habe ich ganz bewusst gewählt. Mein Mitarbeiter schaut an seinem Arbeitsplatz direkt auf die Straße und die vorbeigehenden Menschen. Genauso einfach sollen die Menschen den Weg in unser Büro finden und ihre Probleme schildern können", so die bald 40-jährige Sozialdemokratin.

"Es ist toll, dass Katja Poschmann ihr Wahlkreisbüro mitten in der Innenstadt gewählt hat. So haben die Bürger einen direkten Draht zur Politik im Landtag", freute sich Margarethe von Fintel als langjähriges SPD-Mitglied. Zur Eröffnung am Mittwoch kamen, neben weiteren Parteigenossen, Bürgermeistern und Amtsdirektoren aus dem Wahlkreis, auch Vertreter anderer Parteien, wie etwa der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler.

Bereits am späten Nachmittag des ersten Bürotags hatte die Politikerin ihre ersten Arbeitsgäste. Sie hörte sich die Forderungen der Rathenower Organisatoren von "Fridays for Future" an und besprach Möglichkeiten zur Unterstützung der engagierten Jugendlichen.

Ansprechpartner zu den fast täglichen Öffnungszeiten, auch wenn Katja Poschmann nicht selber vor Ort ist, ist Büroleiter Jörg Schmidt. Der 26-jährige Bankkaufmann wohnt auf dem Galm und gehört auch der SPD an. Er kandierte bereits erfolgreich zur Kommunalwahl im Mai 2019 und wirkt nun im Ortsbeirat Zollchow und in der Vertretung der Gemeinde Milower Land mit.

Das Wahlkreisbüro in der Berliner Straße 3a hat montags von 13.00 bis 18.00 Uhr, mittwochs und donnerstags von 10.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Demnächst ist das Büro auch telefonisch unter 03385/5192700 und schon jetzt per E-Mail an buero.katja.poschmann@spd-fraktion.brandenburg.de erreichbar.