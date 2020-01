Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Wirtschaft in Brandenburg wird im neuen Jahr leicht zulegen. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) gehen von einem Wachstum von knapp einem Prozent aus nach voraussichtlich 0,5 Prozent 2019.

Anders in Berlin – hier verliert die Wirtschaft leicht an Fahrt. Der UVB rechnet mit 1,5 Prozent Wachstum im Vergleich zu erwarteten 1,7 Prozent 2019.

UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck sprach am Donnerstag in Berlin von einer "Schwächephase auf höherem Niveau". Berlin liegt beim Bruttoinlandsprodukt deutschlandweit auf Platz 7 und Brandenburg auf Platz 12 von 16 Ländern.

Berlin hat sich aus Sicht der UVB in den letzten Jahren überdurchschnittlich gut entwickelt. In den vergangenen zehn Jahren entstanden rund 465 000 neue Arbeitsplätze in der Stadt. "Wir haben Sorge, dass die jahrelange Sonderkonjunktur in Berlin auf eine harte Belastungsprobe gestellt werden könnte", sagte Amsinck. Verantwortlich macht er dafür die Politik des rot-rot-grünen Senats. Entscheidungen wie der Mietendeckel, der die Mieten für fünf Jahre einfrieren soll, hätten die Wirtschaft verunsichert. Amsinck rechnet mit "deutlichen Einbußen für die Bau- und Wohnungswirtschaft." Er befürchtet nachlassende Investitionen in Neubau und Bestand. Für Unternehmen werde es außerdem schwieriger, neue Mitarbeiter zu finden, wenn bezahlbarer Wohnraum fehle. Die Unternehmensverbände fordern angesichts der ökonomischen und rechtlichen Bedenken einen Verzicht auf das Mietendeckelgesetz.

Die Unternehmensverbände kritisieren auch das neue Berliner Vergabegesetz, das einen Mindestlohn von 12,50 Euro brutto pro Stunde bei öffentlichen Aufträgen festschreibt. Es sorge für mehr Bürokratie und mache es für mittelständische Unternehmen schwerer, an öffentliche Aufträge zu kommen.

Positiv sieht Amsinck hingegen die Ansiedlung von Tesla in Brandenburg. "Das tut der gesamten Region sehr gut", sagte er. "Da ist Brandenburg in kurzer Zeit einiges gelungen." Die Pläne hält er für sehr ehrgeizig, aber machbar. Wenn es in Brandenburg gelinge, die Ansiedlung in der kurzen Zeit umzusetzen, dann könne das eine "Blaupause" für solche Vorhaben sein. Die Wirtschaft hofft auch auf eine positive Wirkung für die Zulieferindustrie. Vom Abstiegskampf der Autobranche im Süden Deutschlands sind Zulieferfirmen in Berlin und Brandenburg betroffen. Tesla könnte dort Aufträge und Jobs sichern. Und dafür sorgen, dass Absolventen Brandenburger Unis in der Region bleiben. Zwei Drittel verlassen derzeit das Land nach dem Studium.