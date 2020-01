Christina Sleziona

Fürstenwalde (MOZ) An den tragischen Wohnungsbrand in der Grünstraße im Oktober vergangenen Jahres kann sich Feuerwehrmann Mathias Gädigk noch gut erinnern. Als er und seine Kollegen kurz nach 3 Uhr nachts eintrafen, schlugen die Flammen meterhoch in den Himmel. Die 82-Jährige Mieterin, die im Krankenhaus verstarb, habe bereits bewusstlos in ihrer Wohnung gelegen, erzählt der Feuerwehrmann. Er habe sie dann sofort aus den Flammen zum Rettungswagen getragen, wo sich Sanitätskräfte um sie kümmerten. Doch schon zu diesem Zeitpunkt habe er geahnt, dass die Frau ihrer Rauchvergiftung erliegen wird. Sich während des Brandes darüber Gedanken machen, kann Gädigk aber nicht. "Wir müssen unseren eigentlichen Job machen: den Brand löschen", sagt er. Erst danach ist die Zeit, das Geschehene zu verarbeiten.

"Nach jedem Einsatz gibt es dafür eine Nachbesprechungsrunde", erklärt Feuerwehrchef Jörn Müller. Für ihn war dieser Wohnungsbrand unter den insgesamt 123 gelöschten Bränden der schlimmste Einsatz des vergangenen Jahres. Psychologische Hilfe, obwohl angeboten, wurde nach dem Todesfall von den Kameraden jedoch nicht wahrgenommen. Schon in der Aus- beziehungsweise Fortbildung würden die hauptamtlichen wie freiwilligen Feuerwehrmänner geschult, in so einer "hitzigen Situation einen kühlen Kopf zu behalten."

Fortbildungen seien 2019 ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit gewesen, sagt Jörn Müller. Neue Technik habe sich die Wache bereits in den Vorjahren anschaffen können. Vor allem die modernen Löschfahrzeuge, die 2000 Liter Wasser und 200 Liter Schaum fassen, würden die das Löschen von Bränden erheblich erleichtern. Ein eingebauter Lichtmast sorge für bessere Sicht, eine Wärmebildkamera erleichtere die Suche nach Brandopfern. Das einzige, was noch immer fehle, sei ein Rettungsboot, betont der Wehrführer. Und so ist Müller froh, dass der Stadtentwicklungsausschuss in dieser Woche empfahl, das Boot zu kaufen.

Weniger Waldbrände als 2018

2019 hat die Feuerwehr Fürstenwalde insgesamt 31 Wohnungsbrände löschen müssen, das sind zehn mehr als im Vorjahr. Warum das so ist, kann sich Müller nicht erklären. Erleichtert ist er jedoch, dass die Wald- und Vegetationsbrände von 32 im Jahr 2018 auf 17 zurückgegangen sind. "Wir hatten eine lange Trockenheitsperiode, aber 2018 gab es wesentlich mehr Gewitter, die Brände verursachten", sagt Müller. Auch für dieses Jahr erhofft sich der Wehrführer weniger Brandfälle. Fürs Erste freut er sich aber auf das 140. Feuerwehrjubiläum, das im September groß gefeiert wird.