ADV ist ältester Flughafenverband

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) ist der älteste zivile Luftfahrtverband in Deutschland und sitzt in Berlin. Die Gründung war 1947 in Stuttgart. Der Verband vertritt die Interessen von 42 Flughäfen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn und berät Behörden bei Gesetzesvorhaben. Ralph Beisel ist seit 2007 Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes und war zuvor als Berater tätig. ⇥dot