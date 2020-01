René Wernitz

Rathenow (MOZ) Von einer Generation zur anderen: Was ein echter Rathenower werden will, der streicht bei Aussprache des Ortsnamens den zweiten Vokal. Womöglich ist das schon seit dem Mittelalter so. Denn bei Ersterwähnung von Steckelsdorf und Buckow (1335) ist davon die Rede, dass beide Orte "dicht by Ratnowe" gelegen sind.

Spätestens in der Schule lernen aber die jüngsten Einwohner, dass der Name ihrer Heimatstadt in der Mitte ein "e" hat. Beleg dafür sind Plakate, die der Förderverein Heimatmuseum der Stadt Rathenow in der Berliner Straße 80 zeigt. Es handelt sich um Ergebnisse aus dem Sachkundeunterricht der Klasse 4a der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule.

Die Kinder erfuhren bei Streifzügen durch die Straßen, wie ihre Stadt bis April 1945 aussah. Zahlreiche historische Motive klebten sie auf die Plakate. Alle dick überschrieben mit Rathenow. Die Schaufenster der Berliner Straße 80 sind um ein paar Hingucker reicher. Denn auf einen Blick sind solche Zusammenstellungen im öffentlichen Raum eher selten.

Es gibt zwar zuhauf alte Fotos und Ansichtskarten aus Rathenow, doch historische Beschreibungen haben durchaus Seltenheitswert. Selbst wo vorhanden, bleibt das Lesen vielfach eine Kunst, wenn Beiträge nur im Original mit den früher verwendeten Lettern vorhanden sind. An diesen gedruckten Worten müssen jüngere Leute zwangsläufig scheitern. Der Sachkundeunterricht würde sich zur Abhilfe anbieten, ferner die Fächer Deutsch und Geschichte.

Auch die Entschlüsselung einer 1404 ausgestellten Urkunde würde dann junge Geschichtsfreunde mit erweiterter Lesekompetenz nicht vor Probleme stellen. Der Wortlaut findet sich im "Codex dipolomaticus brandenburgensis", der im 18. Jahrhundert herausgegeben wurde. Auch ein dort genannter Hans von Hagen schrieb Ratnowe.