René Wernitz

Rathenow (MOZ) Mehr als 25 Jahre nach Vereinigung von West und Ost zum Havelland sprechen die Arbeitslosenquoten weiter eine deutliche Sprache. Der östliche Teil des Landkreises profitiert weiter erheblich von seiner Berlinnähe. Dort waren zum 31. Dezember 2019 genau 2.333 Menschen arbeitslos gemeldet (3,5 Prozent), im weit weniger dicht besiedelten Westteil belief sich die Quote bei 2.113 Arbeitslosen auf 8,9 Prozent. Die havelländische Gesamtarbeitslosenquote entsprach derweil dem Bundesdurchschnitt von 4,9 Prozent, lag aber deutlich unter dem Brandenburg-Wert von 5,5 Prozent.

Im Märkischen am höchsten war die Arbeitslosenquote im Landkreis Uckermark (10,1 Prozent), am niedrigsten in Dahme-Spreewald (3,6 Prozent), wo sich auch der Flughafenstandort Schönefeld befindet. Von den kreisfreien Städten lag Brandenburg an der Havel mit 7,6 Prozent hinten, gefolgt von Frankfurt/Oder (7,5 Prozent) und Cottbus (7,2 Prozent). In der Landeshauptstadt Potsdam betrug die Quote 5,1 Prozent.