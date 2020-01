red

Mittelmark Nach einem aktiven und kreativen Jahr 2019 ist die Generation 55 + weiterhin aufgerufen Angebote und Aktivitäten im Sinne einer generationenübergreifenden Arbeit vor Ort zu entwickeln und in Form von verschiedensten Veranstaltungen zu organisieren. Der Landkreis ruft daher auch im Jahr 2020 wieder zur Projektinitiative auf, mit der Zielstellung, die Begegnung und die Identität vor Ort zu stärken und ein generationenübergreifendes Miteinander zu beleben. Konzeptideen für das Jahr 2020 können beim Landkreis Potsdam-Mittelmark eingereicht werden. Formulare für die Beantragung erhalten Interessierte direkt über den Fachdienst Soziales und Wohnen oder ganz einfach auf der Homepage unter https://www.potsdam-mittelmark.de/de/bildung-soziales/offensive-aktiv-sein-im-alter/ unter Antragsformular/Projektskizze 1. Abgabeschluss für das Jahr 2020 ist der 31. Januar 2020. Fragen zum Projekt "Aktiv sein im Alter" beantwortet Daniela Berlin aus dem Fachdienst Soziales und Wohnen unter der Telefonnummer 033841/91-368 oder auch per Mail an sozialamt@remove-this.potsdam-mittelmark.de gern.