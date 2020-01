Christina Tilmann

Ortsmarke (MOZ) Jörg Schröder (SPD), der Bürgermeister der Stadt Seelow, strahlt, als er bei der Pressekonferenz zur Denkmalförderung in Brandenburg das Wort erhält.

Die Sanierung des "Alten Kaufhauses" in Seelow ist, neben der Dorfkirche in Stegelitz in der Uckermark, eines der beiden Vorzeigeprojekte, die Landeskonservator Thomas Drachenberg und Manja Schüle, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, für 2019 ausgewählt haben. Im Januar vergangenen Jahres war der prominente Bau im Zentrum Seelows nach zweijähriger Bauzeit wiedereröffnet worden.

Schröder rekapituliert die zehnjährige Vorgeschichte und erzählt, dass ihm, als er 2009 Bürgermeister wurde, von seinem Vorgänger mit auf den Weg gegeben wurde, er solle "wieder Leben ins ehemalige Kaufhaus" bringen. Das markante Gebäude des früheren "Kaufhauses des Friedens", das neben Grundschule, Hort, Kreiskulturhaus und Oderbruchstadion zu den qualitätvollen Wiederaufbaugebäuden der 1950er-Jahre in Seelow zählt, war 2008 geschlossen worden. 2014 kaufte die Stadt das Gebäude, im gleichen Jahr wurde es unter Denkmalschutz gestellt.

Schröder verhehlt nicht, dass die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege nicht immer unkompliziert war, man sei kurz vor dem Dissensverfahren gewesen. Doch nach Fertigstellung präsentieren Stadt und der städtische Träger der Seelower Wohnungsbaugesellschaft, die die Hälfte der 5,3 Millionen Euro Baukosten trug, nun stolz ein Haus, das mit zwölf Wohnungen und sieben Gewerbeeinheiten, darunter Sparkasse, medizinische Praxen und Volkssolidarität, wieder Aufgaben regionaler Daseinsvorsorge erfüllt. Der Synergieeffekt auf die Gebäude der Nachbarschaft sei spürbar, so der Bürgermeister: "Seelow hat sein Herz zurück".

828 Millionen Euro sind seit 1991 für Denkmalpflege in Brandenburg investiert worden, und Kulturministerin, Denkmalpfleger Drachenberg und Infrastruktursekretär Rainer Genilke werden nicht müde, den Wert der insgesamt rund 13.900 Baudenkmale für die regionale Identität, den Tourismus, die historische Bildung und die Belebung von Stadtkernen und Dörfern zu betonen. So beginnt Manja Schüle mit einem großen Dank an die vielen Fördervereine und Privatinitiativen, die sich vor Ort für "ihre" Denkmäler einsetzen: es handele sich um "eine der größten Bürgerbewegungen des Landes Brandenburg". Und immer wieder, wie zuletzt beim Brand der Maria-Magdalenen-Kirche in Eberswalde, könne auch kurzfristig unterstützend eingriffen werde, dort mit 200.000 Euro Soforthilfe.

Doch nicht nur Erfolge können Ministerin und Denkmalpfleger verkünden. Zwar wurden 2019 insgesamt 37 Millionen Euro aus Mitteln des Kulturministeriums und des Infrastrukturministeriums in die Sanierung von Denkmalen investiert, davon 1,5 Millionen Euro für die Sicherung bedrohter Denkmale, doch an manchen Stellen kam das Geld in letzter Sekunde. So musste bei der Hutfabrik in Luckenwalde und der Tuchfabrik C. H. Pürschel in Forst mittels Ersatzvornahme eingegriffen werden. Auch dient das Geld vielerorts, gerade bei Dorfkirchen wie in Stegelitz, der Notsicherung – für die Sanierung ist noch viel Geld nötig.

Nicht zuletzt weist Drachenberg erneut darauf hin, dass das Landesdenkmalamt nach fast 20 Jahren Einsparmaßnahmen personell buchstäblich "auf dem Zahnfleisch" laufe. Noch ließen sich die vielfältigen Aufgaben "im Notbetrieb" erfüllen, doch der hohe Krankenstand unter seinen Mitarbeitern deute auf permanente Überforderung. 25 zusätzliche Mitarbeiter seien für seine Behörde nötig, rechnet der Landeskonservator vor. Die Gespräche mit der Ministerin stehen noch aus.