Vom Flur dieses Gebäudes ging der üble Gestank am Donnerstagabend in Oranienburg aus. Es wurde evakuiert. Die Feuerwehr war bis Freitagmorgen im Einsatz. © Foto: Tilman Trebs

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Bis zum frühen Morgen war die Feuerwehr am Freitag in der Oranienburger Neustadt im Einsatz. Genau klären, warum aus einem Wohn- und Geschäftshaus übler Gestank trat, konnte sie nicht. Das Gebäude blieb auch am Vormittag für die rund 20 Bewohner noch gesperrt. Die Bernauer Straße wurde gegen 3 Uhr in der Nacht wieder für den Verkehr freigegeben. Die Polizei ermittelt.

Der beißende, nach Säure riechende Gestank war kurz nach 18 Uhr am Donnerstagabend aufgetreten. Die Feuerwehr war danach mit 60 Einsatzkräften bis tief in die Nacht damit beschäftigt, die Quelle zu lokalisieren. Zunächst waren Feuerwehren aus Oranienburg und Sachsenhausen mit rund 30 Kräften im Einsatz. "Wir mussten später am Abend die Atemschutzgeräteträger ablösen. Deshalb wurden die Feuerwehren aus Germendorf und Friedrichsthal noch nachalarmiert", sagte Einsatzleiter Jens Pamperin am Freitagmorgen dieser Zeitung. Insgesamt seien 60 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Hinzu kamen Polizei, Rettungsdienst und Deutsches Rotes Kreuz. Das DRK hatte die Verpflegung der Einsatzkräfte in der Nacht übernommen, der Rettungsdienst drei Anwohner versorgt, die über Übelkeit klagten. Eine Mutter und ein Kind wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein junger Mann erholte sich nach Auskunft von Stadtbrandmeister Sven Marten an der frischen Luft.

Die rund 20 Bewohner des Hauses waren zunächst gebeten worden, in ihren Wohnungen zu bleiben. Im Laufe des Abends ließ die Feuerwehr das Haus dann aber doch evakuieren. Sechs Mieter brachte die Stadtverwaltung im Oranienburger Stadthotel unter, die anderen zogen nach Auskunft der Feuer zu Verwandten und Bekannten. Gegen 9 Uhr am Freitagmorgen übergab die Feuerwehr das Gebäude zunächst wieder an den Eigentümer. Die Bewohner sollten aber erst nach der Reinigung des Gebäudes in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen, erklärte die Feuerwehr.

Unklar war am Freitag noch, was den üblen Gestank ausgelöst hat. "Wir konnten dazu keine konkreten Feststellungen machen", sagte Einsatzleiter Jens Pamperin, der wie Stadtbrandmeister Sven Marten anhand des Geruchs aber vermutete, dass es sich um Buttersäure handelte. Immerhin konnte in der Nacht noch geklärt werden, woher der Gestank kam – aus dem Hausflur der Bernauer Straße 93. "Die Flüssigkeit war im und vor dem Hausflur verteilt worden", sagte Einsatzleiter Jens Pamperin. Allerdings habe im Hof der Regen die Substanz weggespült. Im Gebäude hatte ein Gastronom, vor dessen Tür die Substanz offenbar ausgebracht wurde, bereits "Reinigungsmaßnahmen vorgenommen", wie Jens Pamperin sagte. "Dadurch konnten wir dort auch nichts mehr sicherstellen."

Die Polizei soll am Abend aber noch Linoleum aus dem Flur sichergestellt haben, anhand dessen die genaue Substanz analysiert werden soll. Polizeisprecherin Ariane Feierbach sagte dazu lediglich, dass der Kriminaldauerdienst Beweise gesichert habe, die nun ausgewertet werden. Unklar sei noch, ob dem Gestank eine Straftat zugrunde liegt und wenn ja, welches Motiv die möglichen Täter hatten. "Da sich in dem Gebäude zwei ausländische Restaurants befinden und in dem Haus auch viele Migranten leben, wurde auch der Staatsschutz in die Ermittlungen mit einbezogen", sagte Ariane Feierbach. Der Polizeiliche Staatsschutz wird beim Verdacht auf mögliche politische Motive hinzugezogen. Mit ersten Ermittlungsergebnissen sei frühestens in der kommenden Woche zu rechnen, so die Polizeisprecherin.