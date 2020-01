Brandenburg an der Havel

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Bodo Rudolph vom Naturschutzbund (NABU) Regionalverband Brandenburg/Havel e. V. lädt alle Natur- und Tierfreunde am heutigen Sonntag, 12. Januar, zur traditionellen Neujahrswanderung ein. In Bewegung setzen sich die Teilnehmer der mittlerweile 18. Auflage ab 10 Uhr an der Jahrtausendbrücke. Bei einer gut zweistündigen Wanderung sind dann gut 20-30 Vogelarten zu beobachten, darunter mit Glück aus seltene.

Am Montag, 13. Januar, findet um 17.30 Uhr dann der erste NABU-Vortragsabend in der Umweltpyramide im Naturschutzzentrum Krugpark statt. Thema wird die Vorstellung der Turteltaube sein. Sie ist der Vogel des Jahres 2020 und wird von Beatrix Wuntke im Porträt vorstellen.

Die Turteltaube ist ein sehr schöner aber auch scheuer Vogel und geht europaweit stark zurück. In unserer Region wurde nach Kenntnis von Bodo Rudolph jedoch schon mehrere Jahre keine mehr gesehen.