Th.Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Neues Jahr, neues Glück! Auch für Wilhelm Schomaker, der in den Neubau zwischen Haupt- und Lindenstraße investieren möchte? Bis zum Sommer schienen die Entscheidungsträger der Stadt äußerst zufrieden, endlich jemanden gefunden zu haben, der die "Kaufhalle Mitte" pulverisierte und seine Neubau-Pläne den Umbau des nebenstehenden Flakowski-Kaufhauses einbezog. So weit, so gut. Dann wurde öffentlich, dass sich die wohnlichen Neubaupläne bis zur Lindenstraße und dort bis an die Ecke Petersilienstraße erstreckten, wo eine Linde seit etwa 140 Jahren wächst. Die sollte fallen, was nicht jedem gefiel. Und so legten sich Baumschützer ins Zeug, die für die Straße namensgebende Linde zu retten. Ganz gleich, wie viele neu gepflanzte Linden die 600.000 Euro teure Straßenerneuerung in den Jahren 2012/13 eingebracht hatte. Ganz abgesehen von dem kleinen Stadtwald, der hinter der Stadtmauer gewachsen ist, wo sich bis 1945 noch die mit Wohnhäusern bestandene Verlängerung der Eichamtstraße fand.

Zugegeben, die Linde ist wunderschön. Schön ist aber auch, dass sich 30 Jahre nach der Wende jemand findet, der der Hauptstraße ihren letzten Schandfleck nimmt, die Flakowski-Immobilie aufhübscht, für gewerbliche Belebung und neues Wohnen im Stadtzentrum sorgen will. Der Investor pocht darauf, dass nur die Gesamtheit des Projektes (wirtschaftlich) Sinn macht. Bedeutet: Es gibt keine Koexistenz, sondern nur zwei Schlüsse: Muss die Linde bleiben, geht der Investor. Darf die Linde fallen, bleibt er, investiert und baut. Um jeweils für sich zu überzeugen, haben sich die Kontrahenten sogar zur Verbal-Schlacht hinreißen lassen. Neudeutsch: Poetry-Slam. Abgeleitet vom englischen poetry=Dichtung und slam fürs Umgangssprachliche "niedermachen". Was auf deutschen Bühnen, u.a. auch im "Haus der Offiziere" (das nächste Mal am 21.02.) begeistern kann, sorgt im Lindenviertel häufiger für Kopfschütteln. Nicht zuletzt manchem Inhalt geschuldet. Der sei mit dieser Veröffentlich der Nachwelt erhalten und um einen weiteren Beitrag bereichert – angelehnt das 1822 von Wilhelm Müller geschriebene Gedicht, das Franz Schubert 1827 vertont hat. Zum Volkslied wurde es allerdings erst durch Friedrich Silchers Bearbeitung und die Interpretation der Comedian Harmonists. Veröffentlicht 1935, im Jahr ihrer Auflösung. Möge sich 2020 das Problem in der Lindenstraße in Luft auflösen. Was Brandenburger als beste Lösung empfinden? BRAWO stellt die Frage online zur Abstimmung: Linde erhalten und auf den Neubau verzichten oder Linde fällen und bauen? Bis Mittwochabend können Sie abstimmen!