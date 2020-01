Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Mehr als 44 Jahre war Manfred Mewes in der Lindower Feuerwehr aktiv. Im September 1975 trat er in den aktiven Dienst ein. 1981 stieß seine spätere Frau Ines dazu. Seit 2010 führt er die Einheit der Drei-Seen-Stadt. Zuvor war er bereits zehn Jahre lang Stellvertreter seines Vorgängers Albert Schulz. Zum Jahreswechsel ist er nun aus dem aktiven Dienst zurückgetreten. Sein Nachfolger ist Marco Döring.

Wäre seine Tochter nicht gewesen, Marco Döring wäre wohl nicht bei der Feuerwehr gelandet. Mit 24 Jahren stieß er 1999 als Quereinsteiger dazu. "Meine Tochter hatte beim Kokeln mit einer Freundin versehentlich einen Schuppen in Brand gesetzt", erinnert sich Döring. Die Feuerwehr musste anrücken. Zur Strafe sollte Dörings Tochter sich vor den Brandbekämpfern entschuldigen. Der Vater begleitete sie und wurde vom damaligen Einheitsführer Albert Schulz angesprochen, wann er denn dazu stoße. "Aus der Nummer bin ich nicht mehr herausgekommen, und ich habe es bis heute nicht bereut", sagt er schmunzelnd.

Geradlinige Feuerwehrkarriere

Ziemlich genau 20 Jahre sind seitdem vergangen. Marco Döring hat nahezu jede Fortbildung absolviert, die man in einer ehrenamtlichen Feuerwehrkarriere absolvieren kann. Truppführer, Funker, Maschinist, Atemschutzgeräteträger, Bekämpfung gefährlicher Stoffe: irgendwann waren alle Fortbildungen auf Kreisebene abgehakt. 2005 begann er auf der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt eine Fortbildung zum Gruppenführer. Es kamen Lehrgänge zum Gerätewart, Zugführer und Wehrführer dazu.

In der Lindower Einheit stieg Döring zu Manfred Mewes’ Stellvertreter auf. Seit 2019 ist der 45-Jährige zudem stellvertretender Amtswehrleiter im Amt Lindow. Die ganzen Ausbildungsstunden, die zu den im Schnitt 35 bis 40 Einsätzen pro Jahr dazukommen, absolviert Döring wie jeder ehrenamtliche Feuerwehrmann in seiner Freizeit. Im Hauptberuf ist der gebürtige Lindower seit vier Jahren als Quereinsteiger als Betreuungskraft in der Lindower Wohnstätte der Arbeiterwohlfahrt. Zuvor hatte er als technischer Leiter in der Marina Wolfsbruch in Kleinzerlang gearbeitet. Im Juni plant Döring, seinen Abschluss als Heilerziehungspfleger zu machen. "Ich wollte das Fachwissen für meinen Beruf erlernen, um professionell arbeiten zu können. Wenn man in seinem vorherigen Beruf und im Ehrenamt sonst immer in Führungspositionen tätig war, möchte man nicht Hilfskraft bleiben", sagt er.

Tochter aus Auto befreit

In all seinen Jahren bei der Feuerwehr hat Marco Döring viele Einsätze erlebt. Einer der schwersten sei der Brand des Sportlerheims im Jahr 2012 gewesen. "Da war ich mit Atemschutz im Einsatz. Man kann es üben sooft man will, aber an der Scheibe der Maske ist Schluss mit der Sicht. Wenn man sich die Hand vors Gesicht hält, sieht man sie schon nicht mehr." Schlimm sei für ihn auch gewesen, zu einem Unfall auszurücken, bei dem er seine eigene Tochter aus einem Auto befreien musste. Sie hatte sich den Arm gebrochen und noch einige Zeit mit den Folgen zu tun. Auch ein tödlicher Unfall zwischen Lindow und Keller ist Döring lange im Gedächtnis geblieben. "Vergessen kann man so etwas nicht. Gott sei Dank hatte ich noch nie etwas mit Kindern", sagt er. Wichtig sei, eine gewisse Distanz zu den Einsätzen aufzubauen. Sollte einen das Erlebte beschäftigen, sei es gut, mit den Kameraden darüber zu sprechen. Im Zweifel steht Lindows Pfarrer Holger Baum als Seelsorger bereit. "Wir können jederzeit zu ihm kommen. Der Landkreis hat auch Seelsorger, die angefordert werden können", so Döring.

Als neuer Einheitsführer hat es sich Döhring zum Ziel gesetzt, die Einsatzstärke seiner Truppe zu steigern oder zumindest zu erhalten. "Das ist nicht leicht. Die technischen Anforderungen an die Feuerwehr steigen immer weiter", sagt er. Zwar liege die Mitgliedszahl der Aktiven seit Jahren recht kontinuierlich bei rund 40 Kameraden. Es sei aber schwer, neben dem Beruf die Qualifikationen für Führungskräfte zu absolvieren. "Mal haben wir acht Gruppenführer, manchmal haben wir nur drei", so Döring. Mit seiner Nachfolge auf Manfred Mewes als Einheitsführer schließt sich gewissermaßen ein Kreis. Denn als Döring vor 20 Jahren bei der Feuerwehr anfing, war Mewes sein erster Ausbilder.