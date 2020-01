red

Brandenburg Brandenburgs Agrar- und Umweltminister Axel Vogel sowie der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds Brandenburg, Jens Graf, rufen zur Teilnahme am 11. Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" auf. Beteiligen können sich an der ersten Runde alle Dörfer, aber auch dörflich geprägte, städtische Ortsteile.

Axel Vogel: "Der Wettbewerb unterstützt und aktiviert bürgerschaftliches Engagement in den Dörfern. Er festigt Dorfgemeinschaften, indem er Menschen motiviert, ihre Heimat mitzugestalten. Sie bestimmen letztlich die Zukunftsperspektiven des eigenen Dorfes. Es ist das Miteinander, die gemeinschaftlichen Selbstverständlichkeiten, die den Charme eines Dorfes ausmachen. Das ist es auch, was Heimat, was Zukunftsperspektive ausmacht. Ich wünsche mir, dass wieder viele Dorfgemeinschaften mitmachen: Nehmen Sie am Wettbewerb teil und zeigen Sie, dass Brandenburgs Dörfer ein guter Ort zum Leben sind."

Gesucht werden Dörfer, die nach Wegen suchen, um für ihre Bewohner attraktiv zu bleiben und ihr dörfliches Umfeld erhalten.

Als größte Bürgerbewegung Deutschlands bewegt der Wettbewerb seit fast 60 Jahren die Menschen auf dem Land. Seit 1990 sind auch die Brandenburgerinnen und Brandenburger dabei. "Unser Dorf hat Zukunft" ist Motto für viel ehrenamtliches Engagement, die sozialen und kulturellen Aktivitäten in den ländlichen Gemeinden. Der Wettbewerb von Heute richtet den Blick in die Zukunft. Das heißt aber auch, sich auf die eigenen Wurzeln, Kultur und Brauchtum zu besinnen, um darauf die Zukunft zu gestalten.

An den bisher zehn Landeswettbewerben haben sich 1.400 Dörfer beteiligt. Oft ist die Entscheidung, sich am Landeswettbewerb zu beteiligen, schon der Auslöser dafür, dass sich Partner zusammenschließen, um neue, interessante Projekte umzusetzen. Der Wettbewerb im Land Brandenburg findet auf zwei Ebenen statt und beginnt in der ersten Jahreshälfte 2020 in den Landkreisen und kreisfreien Städten und setzt sich auf Ebene des Landes im Jahr 2021 für die nominierten Kreissieger fort. Die Landessieger vertreten Brandenburg beim 27. Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" im Jahr 2022.