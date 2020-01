OGA

Oranienburg (MOZ) Als Heizungsmonteur hat sich ein Mann ausgegeben, der Donnerstagmittag in der Wohnung einer 92-jährigen Frau an der Berliner Straße in Oranienburg auftauchte. Offenbar verfolgte er aber kriminelle Absichten.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gab der Mann vor, die Heizung entlüften zu wollen.Als der Unbekannte die Wohnung verließ, bemerkte die Seniorin, dass Haus- und Wohnungsschlüssel fehlten. Das Zentralschloss musste durch den Vermieter gewechselt werden. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2 000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.