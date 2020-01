dpa

Potsdam (dpa) Brandenburg kann nach Auffassung von Agrarminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) mehr Schlachthöfe vertragen.

"Jedoch denke ich da nicht an Unternehmen mit riesigen Kapazitäten, sondern an mittelständische Betriebe", sagte Vogel am Freitag in Berlin zum Auftritt Brandenburgs auf der Internationalen Grünen Woche, die nächsten Freitag startet. Für Tierhalter sei es bereits schwierig, im Land Schlachtbetriebe zu finden. Sie müssten bereits bis nach Mecklenburg-Vorpommern ausweichen. Angesicht der großen Nachfrage nach regionalen Produkten im Großraum Berlin sei der Bedarf an Fleisch und Wurstwaren aus märkischen Betrieben enorm gestiegen. "Investoren sind willkommen, melden sich jedoch kaum", sagte der Minister.