Sandra Euent

Falkensee/Berlin-Spandau (BRAWO) Der allseits beliebte Lauf der Sympathie findet in diesem Jahr am 15. März statt. Der Startschuss fällt um 11 Uhr, die Anmeldung für das volkssportliche Laufereignis, das dieses Jahr zum 31. Mal stattfinden wird, ist bereits möglich. Organisiert wird der Lauf wie immer vom VfV Spandau und dem TSV Falkensee.

Auch diesmal wird von der Falkenseer Stadthalle bis zum Spandauer Rathaus gelaufen. Zehn Kilometer sind insgesamt zurück zu legen. Dazu kommen Schulstaffeln und die Möglichkeit, auf fünf Kilometer zu verkürzen, in dem man erst an der Stadtgrenze startet. Neu in diesem Jahr ist eine veränderte Zeitmessung. Statt eines am Schuh zu befestigenden Transponders tragen die Läufer nur ihre Startnummer, in der der Zeitmesstransponder integriert ist. Die Technik wird ohne Aufpreis zur Verfügung gestellt. Die Technik erlaubt es nicht erst seit diesem Jahr, dass Ergebnisse bereits kurz nach dem Lauf feststehen und Urkunden bereits 30 Minuten nach dem Zieleinlauf ausgegeben werden können. Weitere Infos und Anmeldung auf www.laufdersympathie.de.