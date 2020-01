MOZ

Slubice (MOZ) Der Weltklasse-Torwart Łukasz Fabianski legt noch einen drauf: Für die wohltätige Spendenaktion des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe (WOSP) bietet der aus Słubice stammende Sportler, der in England bei West Ham United spielt, ein Torwarttraining in seiner Heimatstadt an, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Zu ersteigern ist das Training am Sonntag um 19 Uhr bei der musikalisch umrahmten Spenden-Gala im Kulturhaus Smok. Teilnehmen können zehn Personen, den Termin bekommen jene mitgeteilt, die erfolgreich geboten haben. Versteigert werden zudem ein Fabianski-Trikot, zwei Paar signierte Fußballschuhe und Torwarthandschuhe. Unter den Hammer kommen auch Abendessen in Słubicer Restaurants. Der Erlös geht an polnische Kinderkliniken.