OGA

Oranienburg/Birkenwerder (MOZ) Innerhalb von zehn Minuten sind am Donnerstag zwei Radfahrer bei Unfällen in Oranienburg und Birkenwerder verletzt worden.

Auf der Oranienburger Lehnitzstraße wurde gegen 12 Uhr ein 78-jähriger Radfahrer von einem 68-jährigen Dacia-Fahrer angefahren. Der Dacia-Fahrer war von einem Grundstück auf die Straße eingebogen und hatte dabei dem Radler die Vorfahrt genommen. Der 78-Jährige stürzte und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

In Birkenwerder nahm eine 79-jährige Peugeot-Fahrerin um 12.10 Uhr einem 51-jährigen Radfahrer beim Abbiegen von der Hauptstraße nach rechts in die Frankenstraße die Vorfahrt. Er musste ebenfalls verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.