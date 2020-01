BRAWO

Brandenburg (MOZ) Deutschland ist in Aufruhr – jeden Morgen dieselbe Frage: Worüber regen wir uns heute auf? Und: Womit beginnen wir? Flüchtlinge oder Aldi-Toast? Politiker oder öffentliche Verkehrsmittel? Die Zeitung selbst? Oder über dieses Internet?

Wir wachen schweißgebadet auf und schlafen aufgebracht ein. Wenn überhaupt. Wir fühlen uns bedroht wie selten zuvor: Ein Schreck jagt den nächsten und keiner lässt nach. Finanzkrise, Klimawandel, Zuwanderung: Überall sind die Bürger besorgt. Die öffentliche Panik ist groß – und wächst stetig. Angeblich ernähren wir uns falsch, werden aber auch immer älter. Angeblich werden wir immer älter, aber sterben auch aus. Angeblich sterben wir aus – aber wir sollen trotzdem vorher noch die Umwelt retten. Viele Menschen sind von den zahlreichen Panikangeboten überfordert. Lutz von Rosenberg Lipinsky aber kann helfen: Er ist "Deutschlands lustigster Seelsorger" und spricht dem Publikum am Samstag, 18. Januar, um 20 Uhr im Gelben Salon im Fontane Klub Mut zu. Der Eintritt in eine Beratungsstunde kostet im Vorverkauf 19,70, mäßigt 16,40 Euro und an der Abendkasse 22 bzw. 19 Euro. Karten sind unter www.event-theater.de zu haben.