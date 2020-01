OGA

Oranienburg (MOZ) In ein Einfamilienhaus an der Fichteallee in Bergfelde sind Unbekannte am Donnerstag eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 14.30 und 18.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und stahlen schließlich Schmuck. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz.