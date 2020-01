OGA

Oranienburg (MOZ) Am Widerlager der Schlossbrücke haben am Beamte der Wasserschutzpolizei am Donnerstag gegen 12.30 Uhr drei Hakenkreuze festgestellt.

Die Symbole etwa 40 mal 40 Zentimeter großen Symbole wurden offenbar kurz zuvor mit roter Sprühfarbe aufgetragen, teilte die Polizei am Freitag mit. "Sie konnten leicht durch Mitarbeiter des Oranienburger Ordnungsamtes entfernt werden", heißt es im Polizeibericht. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.