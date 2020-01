MOZ

Radensleben Ein zwölfjähriger Junge wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall an einer Bushaltestelle in Radensleben verletzt. Der Schüler war gegen 14 Uhr hinter einem haltenden Bus auf die Dorfstraße getreten.

Dabei stieß das Kind mit einem Auto zusammen. Die bislang unbekannte Fahrerin hatte laut Polizei noch angehalten und mit dem Jungen gesprochen. Danach setzte sie ihre Fahrt fort. Der Zwölfjährige ging nach Hause. Seine Mutter informierte später die Polizei und meldete den Unfall. Das Kind war leicht verletzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 03391 3540 bei der Polizei zu melden.