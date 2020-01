Siegmar Trenkler

Linum (MOZ) Schafe werden von Menschen schon seit mehr als 10 000 Jahren gehalten. Doch diese Tradition aufrechtzuerhalten, wird für die Schäfer immer schwieriger. Denn die Kunden sind oft nicht bereit, so viel zu zahlen, dass die Tierwirte davon leben können.

Niedrigpreise bedrohen Halter

"Die Leute wollen immer nur billig, billig", sagte Peter Kieslich. Er und ein weiterer Wanderschäfer sind seit Oktober mit ihrer rund 1 000 Tiere umfassenden Herde in der Luchregion und weiden dort Flächen von Wustrau bis nach Linum, Kuhhorst und Dechtow ab. Die Fleischpreise, die von wenigen Großhändlern diktiert werden, liegen laut Kieslich aber weit unter dem, was eigentlich eingenommen werden müsste. "Wir kriegen für das Kilogramm nur 2,20 Euro bei einem Lamm", berichtet der Schäfer. Die zweite Einnahmequelle, die Wolle, ist ebenfalls von Niedrigpreisen betroffen. "In der DDR-Zeit gab es pro Kilogramm Wolle noch zwischen 75 und 100 Mark. Jetzt bekommen wir zwischen 1,50 und 1,80 Euro."

Deutlich längere Wege

Schon seit vielen Jahren kommen die Wanderschäfer mit ihren Tieren im Winterhalbjahr aus Thüringen in die Luchregion. In der Vergangenheit war das nicht nur wegen der Flächen sinnvoll, die sie hier beweiden konnten. Die Osterlämmer wurden gleich in Hakenberg geschlachtet, was unnötige Wege vermied. Doch seit der dortige Schlachtbetrieb als Konsequenz des Videos, das Tierquälerei zeigte, eingestellt wurde, ist das keine Option mehr. Somit werden die Lämmer, wenn ihre Zeit auf den Weiden rings um Linum vorbei ist, in Tiertransporte verladen. Mehr als 700 Kilometer sind sie dann unterwegs. Und falls die Lämmer im Ruppiner Land wieder auf dem Tisch landen, sind sie weit mehr als 1 400 Kilometer gereist.

Diese Erkenntnis ist inzwischen auch bei der Landesregierung angekommen. Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) hatte am Freitag bei einer Pressekonferenz erklärt, dass das Land mehr Schlachthöfe vertragen könnte, da es für Tierhalter bereits schwierig sei, Schlachtbetriebe zu finden.

Schwere Suche nach Nachwuchs

Doch nicht nur die längeren Wege machen Kieslich Sorgen. Auch die Suche nach Fachkräften bleibt meist erfolglos. "Wenn wir doch einmal einen Lehrling haben, ist der meist nach wenigen Wochen wieder weg." Die relativ langen Arbeitstage draußen und auch die Bezahlung mit Mindestlohn sind Gründe dafür. Und ein Stück weit kann Kieslich das nachvollziehen. "Ich könnte meinen Kindern heute nicht mehr raten, in meine Fußstapfen zu treten", sagt er.

Hunde als Wolfsschutz

Dennoch mag Kieslich seinen Job, draußen zu sein mit den Tieren und dafür zu sorgen, dass es ihnen so gut wie möglich geht. Unterstützt werden die Schäfer bei ihrer Arbeit von mehreren Hunden. "Bis vor ein paar Jahren ging es nur darum, die Schafe mit einem Zaun in einem Gebiet zu halten. Jetzt müssen wir auch dafür sorgen, dass von außen nichts hineinkommt." Schließlich gibt es mehr und mehr Wölfe, und vor einigen Jahren hatten die Schäfer auch die ersten Risse zu beklagen. Seitdem bewachen mehrere Hunde, darunter ein Maremmano und zwei Pyrenäen-Hütehunde, in der Nachtschicht die Herde.

Zu all diesen Herausforderungen kommt auch ein wachsendes Unverständnis in der Bevölkerung, wie Kieslich festgestellt hat. "Die Leute werfen mit Begriffen wie Massentierhaltung um sich, sind dann aber auch nicht bereit, fünf Minuten mit dem Auto zu warten, wenn wir die Tiere von einer Straßenseite auf die Weide auf der anderen Seite führen", berichtet er. Dabei sind die Tiere bei ihm ihr gesamtes Leben in der Natur. Den Merinolandschafen mache das nichts aus. Sie sind sehr widerstandsfähig und finden überall noch etwas zu fressen. "Daher sind Schafe früher auch als Pfennigsucher bezeichnet worden. Sie haben an den Wegesrändern geweidet, bevor sie auf die abgeernteten Felder gekommen sind."