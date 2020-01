BRAWO

Brandenburg Am Donnerstagabend kam es in der Warschauer Straße im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen teils schwer verletzt wurden. Dort war zuvor der 51 Jahre alte Fahrer eines VW Polo, aus Richtung Rosa-Luxemburg-Allee in die Warschauer Straße eingebogen, als plötzlich drei Fußgänger von der dortigen Tankstelle kommend, die Straße querten. Nach Angaben des Polo-Fahrers hatte er die Personen wohl aufgrund ihrer dunklen Bekleidung nicht wahrgenommen und kollidierte mit ihnen. Dadurch wurden ein 54-jähriger Fußgänger und seine 52 Jahre alte Begleiterin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten beide umgehend in ein umliegendes Krankenhaus. Eine weitere 28-jährige, unter Schock stehende Frau schien äußerlich unverletzt, musste später jedoch ebenfalls in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das verunfallte Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass es nicht weiter fahrbereit war. Es wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden beläuft sich dort auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat einen Verkehrsunfall aufgenommen und die Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben.