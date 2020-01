Will so viele Einwohner wie möglich in die Stadtentwicklung einbinden: Bürgermeister Steffen Apelt. © Foto: Heike Weißapfel

Ein Hohen Neuendorfer Stadtteil wird in diesem Jahr besonders wachsen und in den nächsten Jahren Investitionsschwerpunkt bleiben – Bergfelde. Direkt am Bahnhof entsteht an der Brückenstraße gerade ein neues Wohnquartier. © Foto: Heike Weißapfel

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Rathausvorplatz, Sanierung des alten Rathauses, Hortneubau, Landesstraße 171, Seniorenzentrum am HDZ, Wohnungsbau in Bergfelde: 2019 wurde in Hohen Neuendorf viel gebaut. Und so geht es auch 2020 weiter, vieles soll im Laufe des Jahres fertig werden. Nicht überall ist die Stadt selbst Bauherrin, aber doch zumindest überall beteiligt. Den krönenden Abschluss des Jahres bildeten der Spatenstich für den Sportpark Bergfelde und die Gründung des Eigenbetriebs für den kommunalen Wohnungsbau, in den die Stadt nun einsteigt.

"Es ist wichtig, dass aus Plänen Vorhaben werden. Insofern freuen wir uns sehr über diese Maßnahmen", blickt CDU-Bürgermeister Steffen Apelt (Bild) zurück und zugleich nach vorne. Doch komme die Stadtverwaltung damit auch an Grenzen des Leistbaren. Einerseits soll die Gunst der Stunde, also die guten Finanzbedingungen für Kredite, so gut wie möglich genutzt werden. Andererseits fordern die vielen Bauvorhaben auch die Kräfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Es war auch ein Anliegen, für unsere eigenen Kräfte gute Bedingungen zu schaffen", erinnert Steffen Apelt an den letzten Schlüssel, der 2019 symbolisch an den Bauhof übergeben werden konnte.

Ob gerade viel gebaut oder vieles geplant werde – arbeitsintensiv sei jedes Jahr. "Wahlen sind für uns immer ein enormer Kraftakt", sagt der Erste Beigeordnete Alexander Tönnies. "Dass da nichts schiefging, ist eine tolle Leistung des ganzen Teams."

Die Kultur wächst mit

Nicht nur baulich ist Hohen Neuendorf weiter in der Wachstumsphase, auch das kulturelle wie politische Angebot muss ständig erweitert werden, damit sich die Einwohner wohlfühlen und sich zu Hause fühlen. Von einer Vielzahl weiterer kultureller Angebote abgesehen, hat allein die Marketingabteilung im vergangenen Jahr mehr als 60 große und kleinere Musik- und Kunstveranstaltungen organisiert. Der Bürgerhaushalt bleibt eine Erfolgsgeschichte. Auch die themenbezogenen Stadtgespräche haben sich nach der Überzeugung des Bürgermeisters bewährt und sollen 2020 weitergeführt werden.

"Bei der Entwicklung unserer Stadt wollen wir so viele Menschen wie möglich mitnehmen und ihre Ansichten abfragen", sagt Apelt. Das gelte nicht nur für die geplante Entwicklungsmaßnahme im Stadtteil Hohen Neuendorf, sondern auch das vor Jahren umfänglich erarbeitete Leitbild soll auf den Prüfstand, inwieweit es die Wünsche der Bevölkerung noch widerspiegelt.

Jeder soll dabei sein können

"Die Stadt verändert sich äußerlich und innerlich – das betrifft auch unser Leitbild. Die Bearbeitung benötigt aber auch ein, zwei Jahre. Wir wollen ein Feedback von den Bürgern erbitten, wie sie ihre Stadt sehen", erläutert Apelt. Eine neue Imagebroschüre "Vom Hier zum Wir" soll es in diesem Jahr ebenfalls aus Ariane Fäschers Marketingabteilung geben.

Die Ausrufung des Klimanotstandes durch die Stadtverordneten habe er persönlich eher für unnötig gehalten, nennt Apelt einen aus seiner Sicht verzichtbaren Beschluss aus dem vergangenen Jahr. Nicht, weil er es für überflüssig halte, die Auswirkungen von Maßnahmen auf die Umwelt zu beachten: "Wir stellen uns dem sowieso." Der Bürgermeister bedauert zudem den Ärger am Spielplatz Damaschkeplatz. Er hofft, dass nach baulischen Veränderungen und Gesprächen mit Anwohnern und Nutzern wieder Ruhe einkehrt.

Für die Stadt war 2019 insgesamt ein gutes Jahr, sagen Steffen Apelt und Alexander Tönnies. Dem Tempo 2020 standzuhalten, werde schwierig, auch wenn das Dutzend neue Stellen, die die Kommunalpolitiker der Verwaltung zugestanden haben, schon eine große Hilfe sei. Aber auch das ehrenamtliche Engagement sei glücklicherweise groß. So habe die Umstrukturierung der Komitees für die Partnergemeinden das freundschaftliche Zusammenwirken greifbarer gemacht. Bei großen Festen konnten Gäste aus Müllheim, Janow Podlaski, Fürstenau und Bergerac begrüßt werden. Ein Bürgerfest steht bei der Verwaltung zum Beispiel für die Mitte des Jahres im Kalender.

Bis dahin dürfte das städtische Bauamt aus seiner Außenstelle ins Rathaus umgezogen sein. Und der Vorplatz wird fertig sein. Eine Neuauflage des zuletzt sehr erfolgreichen Musik-Open-Airs gibt es ebenfalls.