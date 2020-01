Volkmar Ernst

Häsen (OGA) Es ist nicht das erste Mal, dass der Containersammelplatz an der Timpbergstraße in Häsen genutzt wird, um Haus- und Gewerbeabfälle zu entsorgen. Weil leere Farbbehälter, ausgemusterte Duschwannen und diverser Bauschutt dabei sind, vermutet die Gemeindeverwaltung, dass sogar eine Firma den Platz ansteuert, um ihren Abfall dort zu entsorgen. Deshalb bittet die Verwaltung die Einwohner von Häsen und vor allem die Anwohner in der näheren Umgebung der Containerstellplätze zu melden, wenn Unbekannte dort Müll ablegen.

Doch nicht nur in Häsen, auch entlang der Bundesstraße 167 zwischen Liebenberg und Falkenthal haben Umweltsünder wieder jede Menge Unrat hinterlassen. Entlang der B 96 zwischen Teschendorf und Löwenberg und im Wald Richtung Grundmühle wurden ebenso Müllsäcke sowie Sperrmüll abgelegt. Den Unrat muss nun die Gemeinde entfernen lassen.

Wer Umweltsünder entdeckt, kann seine Beobachtungen telefonisch der Verwaltung unter der Rufnummer 033094 6980 oder per Mail unter info@loewenberger-land.de melden.