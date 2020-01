Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Mehr Transparenz beim Ausbau von Straßen fordert die Stadtfraktion der Linken. Dazu hatte sie bereits in der vorigen Wahlperiode einen Antrag in der Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Zwar hat die alte Landesregierung die Straßenbaubeiträge abgeschafft und damit die Bürger entlastet, doch das ist bisher nur die halbe Wahrheit.

Schmerzliche Wahrheit

"Die andere ist leider, dass Anlieger sogenannter Erschließungsstraßen nach wie vor an den Kosten beteiligt werden", sagt Linke-Fraktionschef Ralph Bujok. Das sei besonders schmerzlich, "weil bei Erschließungsmaßnahmen die Bürger bisher mit 90 Prozent der Baukosten zur Kasse gebeten werden". Diese gravierenden Unterschiede hätten jüngst erst Anlieger der Hildburghausener Straße zur Kenntnis nehmen müssen. Denn ihnen sei ursprünglich ein Straßenausbau angekündigt worden, der dann aber von der Verwaltung in eine Erschließungsmaßnahme umbewertet worden sei, so Bujok. "In einzelnen Fällen sollen Anlieger jetzt plötzlich mehr als 10 000 und bis zu 20 000 Euro zahlen. Der Ärger der Betroffenen ist nur zu gut zu verstehen", sagt Bujok.

Die Linken fordern von der Verwaltung, ein Straßenverzeichnis vorzulegen, das Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung benennt und eindeutig regelt, ob es sich um einen "normalen" Straßenausbau oder um eine Erschließungsmaßnahme handelt. Aufgezeigt werden sollen auch technische Varianten eines möglichen Straßenausbaus mit entsprechender Kostenauswirkung für die Anwohner.

Prioritätenliste nötig

Eine Prioritätenliste solle, ausgehend von Funktion und Zustand der Straßen, regeln, wann und wo ausgebaut werde. Die Prioritätenliste sei im Rahmen der jährlichen Haushaltsdebatte aktualisiert vorzulegen.

Von der Verwaltung erwartet die Linke, dass die geltende Erschließungsbeitragssatzung überarbeitet und dem Stadtparlament zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Auch ein möglichst zwingendes Verfahren der Bürgerbeteiligung sei beim Thema Straßenausbau einzuhalten. "Die Stadtverwaltung muss als Dienstleister ein verlässlicher Partner für ihre Bürger sein und diese in den Prozess der Entscheidungsfindung zum Straßenausbau mit einbeziehen", fordert Bujok.

Für die weggefallenen Straßenausbaubeiträge der Bürger erhält die Stadt einen Mehrbelastungsausgleich vom Land. Der beträgt 1 416,77 Euro pro Kilometer. Bei einem kommunalen Straßennetz von rund 400 Kilometern kommen dann etwa 570 000 Euro im Jahr zusammen.