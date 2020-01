Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Wenn es sich auf der B 96 staut, suchen sich ortskundige Autofahrer Schleichwege. Betroffen sind dann oft Straßen in Wohnsiedlungen. Die Anwohner sind genervt. So auch im Hermsdorfer Waldseeviertel an der Ortsgrenze zu Glienicke. Bis zu 1 200 Autos aus Brandenburg nutzen morgens die Schildower- oder die Elsenstraße statt der Hauptstraße und B 96, um schneller ins Berliner Zentrum zu kommen. Abends ist die Belastung ähnlich. Zudem wird in der Tempo-30-Zone viel zu schnell gefahren: durchschnittlich 15 Stundenkilometer. Schikanen, Pikogramme und Kontrollen haben die Situation nicht entschärft. "Es ist sogar schlimmer geworden", sagte Professor Karl Michael Ortmann, Sprecher der Bürgerinitiative für mehr Verkehrsberuhigung im Waldseeviertel am Donnerstagabend im Reinickendorfer Verkehrsausschuss. Erörtert wurden deshalb verschiedene Vorschläge. Der weitreichendste fordert den Bau von "temporären Modalfiltern" an den Anliegerstraßen, die die Landesgrenze queren. Dabei handelt es sich um Betonklötze, die die Durchfahrt von motorisierten Verkehrsteilnehmern verhindern. Es können also nur Fußgänger und Radfahrer passieren. Dagegen wehrte sich Glienickes Bürgermeister Hans-Günther Oberlack (FDP). "Wir brauchen keine neuen Mauern, sondern Alternativen zum Individualverkehr." Er fordert bessere Angebote im öffentlichen Nahverkehr und verweist auf den Kiezbus, der Schildow und Glienicke mit dem S-Bahnhof Frohnau verbindet. Der Ausschuss fand am Donnerstag keine Lösung und vertagte die Entscheidung.