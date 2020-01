Michael Heider

Beeskow (MOZ) Die Fastnachtssaison ist in vollem Gange. Dies stellten letzte Woche bereits die bunt verkleideten Narren in Leißnitz und Neubrück eindrucksvoll unter Beweis. Auch an den kommenden Wochenenden stehen vielerorts weitere Zampertouren an. Nicht selten finden die Spektakel ihren feucht-fröhlichen Ausgang in großen Feiern. Dass dabei auch junge Zamperer kräftig mitfeiern wollen, versteht sich von selbst. Damit in der allzu ausgelassenen Stimmung jedoch nicht unerlaubt über die Stränge geschlagen wird, müssen Jugendliche in Schadow nun erstmals einen sogenannten "Muttizettel" vorlegen.

Kein bloßes Tolerieren

Bei dem Stück Papier mit der umgangssprachlich eher flapsigen Bezeichnung handelt es sich um eine Erziehungsbeauftragung. Durch sie benennen Eltern eine erziehungsbeauftragte Person, die sich der Beaufsichtigung ihres Schützlings annimmt. Als erziehungsbeauftragt gelten kann jedoch nur, wer bereits volljährig ist. Zudem muss die Vereinbarung zwischen Eltern und Erziehungsbeauftragten abgesprochen sein, erst dann gilt sie als rechtsverbindlich.

"Die Kinder und Jugendlichen wissen das eigentlich." In Discotheken in Frankfurt sei es ja nicht anders, sagt Ivonne Görsdorf. Die Schadowerin organisiert seit Jahren die Fastnachtsfestivitäten in ihrem Ort. Eine Tradition, die ihr Vater einst begründete und die längst in Teamarbeit durch den gesamten Ort umgesetzt wird. "Ohne die Schadower würde das Ganze nicht funktionieren", ist sich Görsdorf sicher. Die Neuerung sieht sie als Absicherung für alle Fälle. Größere Vorfälle habe es in der Vergangenheit glücklicherweise zwar noch nicht gegeben, "doch", fügt sie hinzu, "wir haften auch privat damit." Schließlich stehe auch ihr Name unter der Anmeldung beim Friedländer Ordnungsamt.

Auch die Frage eines ausreichenden Jugendschutzes treibt die Erzieherin und Mutter zweier Kinder um. Bloßes Tolerieren möglichen Alkoholkonsums durch Jugendliche, erachtet sie jedenfalls nicht als Option. "Die Gefahr, dass jemandem etwas passiert, die wird sowieso schon durch eine leichte Zugänglichkeit immer größer."

Armbänder zur Orientierung

Die sogenannten "Muttizettel" gehen auf die 2003 durchgeführte Reform des Jugendschutzgesetzes zurück, im Zuge derer erstmals das Konzept einer erziehungsbeauftragten Person definiert wurde. "Den Begriff gab es vorher so nicht", erklärt Klaus Hinze von der Aktion Kinder und Jugendschutz Brandenburg. Eine fest vorgeschriebene Form für die Zettel gebe es seitens des Gesetzgebers aber nicht. Lediglich die Vorschrift, dass der Erziehungsauftrag erteilt sein muss, sei vorhanden. "Das kann auch telefonisch passieren", so Hinze weiter.

In Schadow sollen die Zettel nicht nur am Einlass des Festzelts für bessere Orientierung sorgen. An der Kontrolle kommen unter 14-Jährige nur in Begleitung eines Elternteils vorbei. Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren benötigen eben jenen "Muttizettel" und einen entsprechenden Erziehungsbeauftragten. Vor dem Eintritt werden, je nach Altersgruppe, verschieden farbige Armbänder verteilt. So könne auch an der Bar leichter festgestellt werden, wer was trinken darf und was nicht, hofft Zamperin Görsdorf. Wer noch auf der Suche nach einer entsprechenden Zettel-Vorlage ist, wird etwa auf der Facebook-Seite der Schadower Fastnacht fündig.